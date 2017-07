Sénégal: Total Sénégal - Baisse du chiffre d'affaires de 3% au 1er trimestre 2017

L'évolution du chiffre d'affaires global (- 3% 1er T°17 versus 1er T°16) résulte d'une évolution contrastée selon les canaux de vente indique le rapport d'activités du 1er trimestre 2017 de la Direction générale.

La baisse des ventes aux compagnies aériennes (-51%) résulte du non renouvellement de contrats dans des conditions économiquement acceptables, sans impact significatif sur les marges. Par contre, les activités les plus contributrices au résultat (réseau, produits blancs et GPL) progressent de 10%. De même les ventes du réseau de stations à la marque Total progressent à la faveur du lancement réussi des carburants Total Excellium en novembre 2016.

Selon les dirigeants de Total Sénégal, le résultat des activités ordinaires qui s'établit à près de 1 Milliard de Francs CFA au premier trimestre 2017 (+1,5 milliards de Francs CFA versus 1er T°16) témoigne du redressement de la rentabilité engagé dès le début de l'exercice.

Poursuivant, ils ajoutent que Total Sénégal, leader dans ses domaines, reconnu pour la qualité de ses produits et services, est une entreprise compétitive disposant des atouts pour capter à son avantage la croissance du marché et accroître ses résultats. Et, pour conforter son leadership sur le marché sénégalais et améliorer sa rentabilité, Total Sénégal a lancé un vaste plan d'excellence opérationnelle au début de l'année 2017 qui porte déjà ses premiers fruits. Ce plan consiste à remettre le client au centre des préoccupations de la société, à digitaliser ses processus internes, et à développer les activités commerciales à forte contribution au résultat.

Pour rappel, Total Sénégal est le leader de la distribution de carburants sur le marché sénégalais. Détenue à 69,1% par le Groupe Total, la société est inscrite à la cote de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) depuis février 2015.