Sénégal: Promotion de BIC - Des avancées notables enregistrées sur le renforcement de l'encadrement juridique des activités en 2016

Par ailleurs, la BCEAO a édicté cinq (5) nouvelles instructions d'application de cette loi. Ces instructions portent notamment sur les modalités de mise en place d'un dispositif de contrôle interne, d'audit de conformité et d'administration provisoire des BIC. Elles ont également permis de déterminer les sanctions applicables aux BIC et de fixer le montant pour la constitution d'une réserve spéciale pour assurer leur viabilité sur le long terme.

La Banque Centrale a poursuivi le projet relatif à la promotion des Bureaux d'Information sur le Crédit (BIC) dans l'UEMOA, afin de réduire l'asymétrie d'information entre les banques et leur clientèle, le BIC assurant la disponibilité d'informations économiques et financières sur les clients, renseigne le rapport annuel 2016 de la BCEAO.

