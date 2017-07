Afrique: Coupe de la CAF - Le FUS Rabat s'incline lourdement face à Kampala

Des associations des pêcheurs de la RDC et de l'Ouganda recommandent à leurs gouvernements respectifs de… Plus »

Sserunkuma (41e sp), Juma (52e) et Muleme (61e) ont marqué les buts des Ougandais tandis que Diakité a réduit la marque très tardivement pour les marocains (84e). Cette défaite permet aux ougandais de prendre les commandes de la poule avec 3 points d'avance sur le trio FUS Rabat, Rivers United et le Club Africain. Suite à ce résultat, le FUS Rabat recule à la 3e place avec 6 points. Pour sa part, Kamapla est leader avec 9 unités. Le vainqueur entre ces deux derniers rejoindra la première place du classement de cette poule de la Coupe CAF dont le verdict sera reporté à la dernière journée quel que soit le résultat de l'autre match.

Le FUS Rabat a fait une très mauvaise opération en perdant ce dimanche contre Kampala City pour le compte de la 5e et avant-dernière journée de la Coupe de la CAF. En déplacement en Ouganda, le FUS s'est lourdement incliné (3-1) face à Kampala City. Les hommes de Walid Regragui se compliquent la tâche et pourraient ne pas passer au tour suivant, même s'ils gardent encore une infime chance.

