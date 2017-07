Congo-Kinshasa: Dodi Lukebakio - Le Congolais prêté à Charleroi!

Les relations jusqu'ici cordiales entre Kinshasa et Luanda se détériorent. Depuis quelque temps, l'Angola… Plus »

Formé à Anderlecht, où il avait disputé 18 rencontres, Dodi Lukebakio a été prêté la saison passée à Toulouse. Un souci administratif l'avait cependant empêché de jouer durant six mois. Il n'a donc totalisé que six apparitions sous le maillot de Toulouse. L'international congolais (une sélection) s'entraînera déjà avec les Zèbres cet après-midi. Ce nouveau prêt est, cette fois-ci, accompagné d'une option d'achat.

Relégué dans le noyau C d'Anderlecht, le jeune leopard de la RDC agé de 19 ans viendra apporter de la concurrence sur le flanc gauche carolo. A moins que Felice Mazzù choisisse d'utiliser la polyvalence de sa recrue et de le faire évoluer sur l'autre flanc. Utilisé avec parcimonie à Anderlecht par Besnik Hasi lors de la saison 2015-2016, Dodi Lukebakio n'est pas parvenu à convaincre René Weiler qui a donc, comme l'été passé, décidé de lui octroyer un bon de sortie.

