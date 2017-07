Togo: Basile Adewussi s'est éteint !

Il a dès lors promis oeuvrer pour rendre hommage à cet artiste. "En tout cas, on essayera d'honorer sa mémoire et de voir comment péréniser ce qu'il a déjà commencé par mettre en place".

"J'ai appris la nouvelle pendant le concert, j'avoue que j'ai été choqué parce que hier après midi (vendredi, ndlr), j'ai échangé avec lui, je devrais aller lui rendre visite après le festival, je ne savais pas que c'était la dernière fois, on s'est parlé autour de 15h", c'est par ces mots que le premier responsable du Festival Africa Rythms, Christian Begbessou, a fait état de ses derniers contacts avec le défunt et confirmé la nouvelle de ce décès qui affecte une nouvelle fois le monde de la musique togolaise.

