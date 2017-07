Congo-Kinshasa: Francis N'ganga - Le Congolais quitte le Sporting de Charleroi

C'était dans l'air: Francis N'ganga ne sera plus un Zèbre la saison prochaine. Le défenseur du Sporting n'est pas les Zèbres qui ont rejoint les Pays-Bas pour un stage d'avant saison. Le défenseur congolais est en partance. Il a été autorisé par le club à ne pas faire le voyage avec le groupe pour négocier son transfert, qui ne fait plus l'ombre d'un doute.

Le Sporting de Charleroi a annoncé via les réseaux sociaux que Francis N'ganga ne faisait pas partie des 26 joueurs partis à Mierlo pour le stage estival du club. L'international congolais a bien compris que les Zèbres ne comptaient plus sur lui. Et en accord avec la direction du club, il a reçu l'autorisation d'entreprendre des démarches et des négociations pour changer d'air. Malgré son contrat jusqu'en 2018, le Sporting le laissera filer sans contrepartie. Le défenseur (latéral gauche ou central) congolais de 31 ans n'avait pas caché ses envies d'ailleurs et voudrait semble-t-il rejoindre une destination plus lucrative pour terminer sa carrière.