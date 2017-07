Afrique: 29e sommet de l'UA - Présence remarquée et inhabituelle de Joseph Kabila

Les relations jusqu'ici cordiales entre Kinshasa et Luanda se détériorent. Depuis quelque temps, l'Angola… Plus »

Le Congolais Joseph Kabila est, lui, arrivé lui dimanche soir. D'habitude, il ne participe pas à ces réunions biannuelles. Mais depuis un mois, une vingtaine de ses proches y compris plusieurs ministres de son gouvernement sont frappés par des sanctions individuelles de la part des Etats-Unis et de l'Union européenne qui dénoncent les graves atteintes aux droits de l'homme et à la démocratie au Congo-Kinshasa.

Mais d'autres poids lourds sont là, l'Ivoirien Alassane Ouattara est arrivé dès samedi pour défendre, au côté du Guinéen Alpha Condé, et du Rwandais Paul Kagame, la grande réforme de l'Union africaine et son autofinancement.

Il y a quelques absents de marque à ce 29e sommet de l'Union africaine. On pense notamment au Sud-Africain Jacob Zuma qui est retenu à Pretoria à cause de ses graves ennuis politiques. On pense aussi au Nigérian, Muhammadu Buhari, qui est toujours souffrant.

Après le 28e sommet de l'Union africaine de janvier 2017 qui avait été marqué par le retour du Maroc, on s'attendait ce lundi à Addis-Abeba à un 29e sommet sans grande influence. Mais finalement, quelques poids-lourds sont là et notamment le Congolais Joseph Kabila.

