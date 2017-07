Cote d'Ivoire: Bien qu'interdits, les sachets plastiques n'ont pas disparu

A 36 ans, Kolo Touré est arrivé en fin de contrat avec le Celtic Glasgow. Et son avenir avec le club… Plus »

Extrêmement polluants en ville, les plastiques bloquent les systèmes d'évacuation et causent parfois des inondations. Digbeu Gbale est le président de l'association Environnement et cadre de vie. « Dans le code l'article 33 du code l'environnement, explique-t-il, il est dit : "l'Etat donne une garantie du respect de l'environnement. Mais il appartient aussi à ce citoyen à la bonne gestion de cet environnement". Sur ce point, nous ne sommes pas suffisamment sensibilisés. »

Derrière la caisse de sa boutique, une commerçante encaisse et emballe la marchandise dans des sacs biodégradables, elle réclame des mesures d'accompagnement. « Ce sont les mêmes sachets qu'on utilise sauf que c'est marqué "biodégradables". Il y a rien pour remplacer et ils veulent qu'on arrête d'utiliser les sachets plastiques. On va mettre où ? Dans les boubous de nos maris ? Donc, il faut trouver la solution »

Partout dans le monde, c'est ce lundi 3 juillet la Journée mondiale sans sacs plastiques. En Côte d'Ivoire, la production, l'importation, la commercialisation, la détention ou l'utilisation des sachets plastiques sont interdits depuis 2013. Quatre ans plus tard, les sacs sont devenus payant dans les supermarchés mais les sacs plastiques n'ont pas disparu dans la capitale. La preuve au plus grand marché d'Abidjan.

