Sénégal: El Hadji Ibrahima Sall - "Il faut changer les usages, les visages et les pratiques de la classe politique"

Contrairement à une certaine conception de la politique, a ajouté M. Sall, "la finalité d'un parti n'est pas de participer aux élections, comme on dit souvent". "Le but d'un parti politique, c'est d'élever la conscience citoyenne. Il faut que les partis politiques existent à travers des idées et des programmes."

El Hadji Ibrahima Sall, leader du parti "Demain la République", économiste de formation et ancien ministre du Plan (1998-2000), préconise par ailleurs "une société nouvelle, dans laquelle la politique ne servira pas à réussir vite sans travailler". "Je me bats pour cet idéal", a-t-il dit à la RFM.

"On ne peut pas gouverner un pays où les jeunes représentent 75% de la population avec une gérontocratie. (... ) Il faut renouveler la classe politique. Il faut la renouveler en termes d'âges, de visages, d'usages et de pratiques", a-t-il ajouté.

