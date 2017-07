Cameroun: Investissements - Un industriel américain au Palais de l'Unité

Jay Ireland, président Afrique de General Electric, a été reçu vendredi dernier par le chef de l'Etat. Entre le président de la République, Paul Biya, et Jay Ireland, président Afrique de General Electric, il aura été question des investissements de ce conglomérat américain dans des domaines aussi variés que l'énergie, la santé, la fourniture en eau dans les cités du Cameroun.

« Nous avons discuté d'un ensemble de projets avec le président, sur lesquels nous travaillons au Cameroun et particulièrement dans les domaines de l'énergie, la santé, le transport et ce que nous pouvons faire pour accroître nos investissements dans votre pays », a indiqué Jay Ireland à l'issue de cette rencontre de près d'une heure avec le chef de l'Etat. Arrivé au Palais de l'Unité au sein d'une forte délégation comprenant également l'ambassadeur des Etats-Unis d'Amérique au Cameroun, Michael Stephen Hoza, le président Afrique de General Electric s'est félicité de l'intérêt manifesté par le président de la République pour les différents projets présentés « Le président Biya s'est montré intéressé par ce que nous pouvons faire et ce qui est déjà implémenté par General Electric au Cameroun », a souligné l'industriel américain. Jay Ireland a rappelé l'importance de l'énergie dans le développement d'un Etat.

Interrogé sur les délais de mise en oeuvre des nouveaux investissements de son groupe au Cameroun, le président Afrique de General Electric a annoncé qu'il comptait s'y atteler dans des délais très courts : « Nous tablons sur les deux prochaines années ». Outre les secteurs mentionnés plus haut, General Electric qui est installé au Cameroun depuis six ans déjà oeuvre aussi dans la fourniture en eau potable. Ceci par le biais de l'unité de traitement d'eau potable installée dans la localité d'Akomnyada qui, en partenariat avec la Cameroon Waters Utilities Corporation (CAMWATER), fournit plus de 50 000 m3 d'eau supplémentaire pour l'approvisionnement de la capitale camerounaise.

Autre secteur et non des moindres, celui des transports. Ce qui explique d'ailleurs qu'au sortir du Palais de l'Unité, Jay Ireland a rencontré les chefs de départements ministériels en charge de ces différents secteurs. Pour la représentante au Cameroun de cette entreprise américaine, Wetche Youbi, le but visé par les projets en cours de discussion avec les autorités est l'amélioration des conditions de vie des populations camerounaises. Au cours de l'audience de vendredi dernier, le président de la République avait à ses côtés, le ministre chargé de mission à la présidence, Paul Atanga Nji.