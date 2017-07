Cameroun: Prolongement Boulevard de la République - La pose du bitume a commencé

Après explications des techniciens à pied d'œuvre, le délégué du gouvernement s'est dit satisfait. Les parties qui devaient être en pavés sur la première moitié le sont déjà et la pose du bitume a commencé. Cependant, il a reconnu que ce chantier était un peu au ralenti : la partie à goudronner était tributaire du fonctionnement de la centrale d'enrobé du Génie militaire. Mais les sollicitations pour des livraisons dans tous les chantiers en cours à Douala étant nombreuses, celui du prolongement nord du Boulevard de la République a dû un peu patienter. Le délégué du gouvernement a précisé que désormais c'est une course contre la montre à cause de la saison des pluies qui arrive à grands pas : « Il faut que la moitié d'une partie de la route soit bitumée de façon à ce qu'on soulage la population. Si la météo est clémente, d'ici trois semaines la route sera ouverte aux usagers ».

