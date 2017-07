Cameroun: Investissements de la diaspora - Un fonds d'appui en vue

Une des propositions formulées vendredi dernier à Yaoundé, à l'issue de la première édition du Forum de la diaspora 10 recommandations formulées à l'issue du premier Forum de la diaspora (FODIAS 2017) : examiner l'opportunité de création d'un secrétariat d'Etat en charge de la diaspora ; examiner les modalités de création d'un fonds d'appui pour l'investissement des Camerounais de la diaspora ; créer une base de données de la diaspora intégrant les différentes catégories socioprofessionnelles et les expertises, explorer les possibilités d'amélioration de la qualité de l'accueil et des prestations dans les missions diplomatiques du Cameroun, etc.

Voilà, entre autres, ce qu'il faudra retenir des propositions des Camerounais résidants à l'étranger. L'histoire retiendra que 400 Camerounais, issus de 28 pays du monde ont participé au FODIAS 2017, du 26 au 30 juin au palais des Congrès de Yaoundé. Une rencontre inédite, organisée à l'initiative du gouvernement et placée sous le très haut patronage du président de la République Paul Biya, dans le but de capitaliser la contribution de la diaspora dans la politique de développement du pays. D'où le thème évocateur : « Le Cameroun et sa diaspora : agir ensemble pour le développement de la nation ».

Globalement, ce forum a permis d'une part, aux membres de la diaspora de présenter leurs projets d'investissement au Cameroun et d'autre part, au gouvernement de vulgariser les actions et programmes en leur faveur. Tout ceci à travers des travaux en atelier, des conférences-débats, des présentations des projets soumis à l'analyse, des rencontres B2B et B2G ainsi que des expositions. Autant d'activités clôturées vendredi en fin de journée, par le ministre d'Etat, ministre du Tourisme et des Loisirs (MINTOUL) Bello Bouba Maïgari, représentant personnel du Premier ministre, chef du gouvernement.

Il n'y a pas eu de discours de clôture mais une déclaration finale du FODIAS 2017. Les participants recommandent, à l'issue de leurs échanges, que le Forum de la diaspora soit érigé en une plateforme permanente de concertation biennale dont les objectifs seraient le renforcement du partenariat entre le gouvernement et la diaspora, la promotion du Cameroun à l'étranger et la facilitation de la participation de la diaspora au développement intégral du pays.

Dans la suite des 10 recommandations formulées, l'on a noté le besoin d'impliquer davantage la diaspora dans la reconstitution et la redéfinition de l'identité numérique du Cameroun afin de faciliter l'innovation et l'entrepreneuriat des jeunes. Il a également été convenu d'examiner les possibilités de conclusion des accords avec des pays amis, en vue de l'extension de la sécurité sociale aux travailleurs camerounais vivant à l'étranger. En vue également, des moyens pour financer la recherche, la formation et la gestion des artistes ainsi que la création et la conservation de musées et galeries.