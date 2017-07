Burkina Faso: Insécurité alimentaire au Burkina Faso - Mettre fin à la faim d'ici 2035

Le Secrétariat exécutif du Conseil national de la sécurité alimentaire (SE-CNSA) a organisé, le mercredi 28 juin 2017 à Bobo-Dioulasso, son premier atelier régional, dans la diffusion et l'appropriation des Priorités résilience Pays (PRP-AGIR). Cet atelier a été un cadre d'échanges entre les acteurs en charge du développement rural.

Faire en sorte qu'à l'horizon 2035, « la pauvreté des populations burkinabé et la vulnérabilité de leurs moyens de subsistance soient réduites de moitié, et qu'elles jouissent d'une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable », tel est l'objectif visé par le Conseil national de la sécurité alimentaire (SE-CNSA) et ses partenaires.

C'est en ce sens qu'a été élaboré le document de Priorités résilience pays du Burkina Faso (PRP-AGIR). Et pour mieux vulgariser ce document, le Secrétariat exécutif du Conseil national de la sécurité alimentaire (SE-CNSA) a initié un atelier régional, le mercredi 28 juin 2017 à Bobo-Dioulasso.

Cet atelier, selon la Secrétaire exécutive du CNSA, Bénédicta Ouédraogo, est le premier d'une série d'ateliers régionaux qui permettront aux acteurs régionaux de s'en approprier le contenu, et par ricochet, de définir les modalités pour une mise en œuvre efficace et coordonnée des actions.

A en croire Bénédicta Ouédraogo, la réussite dans la mise en application des PRP-AGIR va permettre de réduire drastiquement la faim au Burkina Faso d'ici à 2035. La secrétaire exécutive a, en outre, indiqué que les PRP-AGIR s'appuient sur quatre axes stratégiques. Elle a, entre autres, énuméré l'amélioration de la protection sociale des communautés et ménages vulnérables, et le renforcement de la gouvernance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. A ces deux premiers axes, s'ajoutent l'amélioration durable de la productivité agricole et alimentaire, et le renforcement de la nutrition des personnes vulnérables.

371 milliards de F CFA à mobiliser

Mme Ouédraogo a, par ailleurs, souligné que ces échanges régionaux s'inscrivent dans les activités de l'Alliance globale pour l'initiative résilience au Sahel (AGIR), une coalition des parties prenantes de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, pour lutter efficacement contre la faim dans la bande sahélienne de l'Afrique de l'Ouest. A écouter toujours la première responsable du SE-CNSA, il y a un ensemble d'actions qui n'ont pas encore reçu de financement.

A s'en tenir aux chiffres ressortis de l'atelier, il reste à mobiliser 371,270 milliards de F CFA, soit 58% du budget global. D'où la participation financière nécessaire des autorités dans la mise en œuvre de ces actions. « Nous ne sommes que des exécutants et tant que nous n'avons pas l'accompagnement des autorités, nous ne pouvons rien faire », a-t-elle souhaité. L'intervention sur le terrain va se faire certes à travers des actions ponctuelles comme la distribution gratuite des vivres, mais l'idée de la résilience consiste plus, à amener les populations à surmonter d'elle-même « le choc de la faim ».

Et de rappeler qu'avant d'être soumis en conseil de ministres, le document sur lequel ont porté les échanges du jour, a d'abord été élaboré de façon ascendante, c'est-à-dire, des régions administratives jusqu'au niveau central. Cet atelier d'une journée a été présidé par le gouverneur de la région des Hauts-Bassins, Antoine Atiou. Celui-ci a reconnu que la situation alimentaire reste préoccupante au Burkina Faso.

« Au cours des dernières années, on a constaté une augmentation de la malnutrition, malgré les efforts déployés par le gouvernement et ses partenaires », a-t-il relevé. Le gouverneur a, par ailleurs, souhaité une bonne campagne agricole aux agriculteurs burkinabè.