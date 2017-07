Burkina Faso: SYNATIC/Hauts-Bassins - Rabalyan Paul Ouédraogo, nouveau secrétaire général

Le Syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture/ section des Hauts-Bassins (SYNATIC) a tenu une assemblée générale extraordinaire, le jeudi 29 juin 2017 à Bobo-Dioulasso. Cette rencontre a servi de cadre pour porter, Rabalyan Paul Ouédraogo, à la tête du nouveau bureau régional.

La section des Hauts-Bassins du Syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture (SYNATIC) a convoqué une assemblée générale extraordinaire, le jeudi 29 juin 2017 à Bobo-Dioulasso. A l'ordre du jour, le bilan du mandat écoulé, et le renouvellement du bureau local. Le secrétaire général sortant de la section, Moussa Sanon, a d'emblée dressé le bilan des activités menées au cours des trois années du mandat écoulé. Au nombre de ces activités, il a cité les différents débrayages observés par le corps, durant l'année 2016.

Débrayage qui, selon M. Sanon, ont été à l'origine d'une panoplie d'acquis. « L'augmentation du code vestimentaire pour tous les agents du ministère de la Communication, le reclassement ou l'embauche de certains agents, sont, entre autres, des récentes victoires engrangées de concert avec le bureau national», a énuméré Moussa Sanon. Toujours, à entendre le SG sortant, « Bobo-Dioulasso a répondu présent lors des différentes luttes victorieuses du syndicat».

En plus du bilan du mandat écoulé, l'assemblée a procédé au renouvellement du bureau régional. A l'occasion, c'est Rabalyan Paul Ouédraogo de la Direction régionale de l'Ouest des Editions Sidwaya, qui a été choisi à l'unanimité, pour succéder à Moussa Sanon. « Je remercie d'abord mes camarades qui ont porté leur confiance en moi et leur promets que je ne trahirai pas cette confiance », a déclaré le secrétaire général entrant. Et de poursuivre que toujours défendre le mieux possible les intérêts des travailleurs, restera le défi commun pour son équipe.

M. Ouédraogo a, en outre, confié que leur première mission sera de déterminer ensemble les priorités du moment du SYNATIC, afin de pouvoir engranger dans l'avenir, d'autres résultats. Il est à la tête d'un bureau composé du secrétaire à l'organisation, Issouf Zerbo, de la trésorière, Solange Bicaba, du secrétaire à l'information, Crépin Poda (tous de la RTB2/Hauts-Bassins) et du secrétaire aux affaires sociales, Abdallah Kaboré (du journal, l'Intégration). La section régionale des Hauts-Bassins a reçu l'accompagnement d'une délégation du bureau national, conduite par le SG du bureau national, Sidiki Dramé. M. Dramé a saisi l'opportunité pour féliciter ses « camarades » des Hauts-Bassins et les encourager à persévérer dans la lutte.

Le premier responsable du SYNATIC a aussi fait cas de certains « oiseaux de mauvais augure » qui, selon lui, passeraient par les canaux des réseaux sociaux et bien d'autres astuces, pour discréditer et décourager la lutte. Concernant le projet du passage des médias publics d'Etablissements publics de l'Etat (EPE) à Sociétés d'Etat, Sidiki Dramé a affirmé que le SYNATIC suit l'évolution de la situation. « Nous suivons pas à pas l'évolution du processus. Restons soudés et ayons toujours confiance au syndicat », a-t-il rassuré à l'assistance.