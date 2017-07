Burkina Faso: Démocratie au Burkina Faso - La justice transitionnelle, la panacée

L'ONG Diakonia en collaboration avec ses partenaires a organisé, les 29 et 30 juin 2017 à Bobo-Dioulasso, la 5e édition du forum de renforcement des capacités des Organisations de la société civile dénommée « africapacités ». Les participants venus de plusieurs pays africains ont planché sur le thème « Quels mécanismes de justice transitionnelle pour une consolidation démocratique au Burkina Faso ».

La justice transitionnelle, définie par le vice-président de la Convention des organisations de la société civile pour l'observation domestique des élections (CODEL), Daniel Da Hien, est un ensemble de mesures qui tente de répondre à une demande de justice après des situations de conflits et de violations massives des droits de l'homme. Elle vise à affronter les legs d'exactions graves, en vue de prévenir une résurgence des conflits, d'éviter l'impunité et de soutenir le rétablissement de l'état de droit et la réconciliation nationale. C'est cette thématique que les participants en ce 5e forum de « afriapacités » ont décortiqué, les 29 et 30 juin 2017 à Bobo-Dioulasso.

A l'ouverture du conclave, le vice-président de la CODEL a souligné que c'est compte tenu de l'actualité du moment en Afrique et dans le monde que ce sujet a été choisi afin, dit-il, « qu'il soit encore plus enrichi et nous serve dans notre quête de justice, de cohésion sociale et de développement démocratique ». En effet, a fait remarquer M. Hien, que le caractère particulier des conflits armés dans les Etats, les foyers de tensions récurrents dans des régions comme les Grands Lacs, le souvenir amer du génocide rwandais, les famines, sont autant de maux qui grèvent les perpétuelles reconstructions des Etats et fragilisent l'implantation des démocraties.

Le dialogue socle du renforcement de la démocratie

C'est pour cela que les différents intervenants à la cérémonie d'ouverture du forum ont loué la tenue de cette rencontre qui va permettre de partager les expériences, d'interroger le rôle des acteurs et d'analyser la contribution de la société civile pour une réconciliation et une paix durable. Le maire de Bobo-Dioulasso Bourahima Sanou, dont la commune accueille pour la 2e fois cette rencontre, le chef de la coopération de l'ambassade de la Suède au Burkina Faso, Goran Bjorkdahl, le secrétaire d'Etat auprès du ministère de l'Administration territoriale et de la Décentralisation, chargé de la décentralisation, Alfred Gouba, ont tous relevé l'importance du dialogue entre gouvernants et gouvernés pour l'ancrage de la démocratie.

Ils ont également dit accompagner toute initiative allant dans ce sens. Pour le directeur pays pour le Burkina Faso de Diakonia, Luther Yaméogo, il est nécessaire d'identifier des mécanismes alternatifs qui permettent un dialogue entre les citoyens, les autorités et les différents acteurs du processus de démocratisation à un moment où les pays sont confrontés à une méfiance des citoyens vis-à-vis des autorités. « La justice transitionnelle fait partie de ces mécanismes. Elle régule un certain nombre de mécanismes afin de mettre en place une passerelle de dialogue entre les acteurs que sont les citoyens, la société civile, la population et les gouvernants ».

Pour le Haut représentant du président du Faso, Chériff Sy, parrain de la 5e édition, aucune gouvernance véritable ne peut s'exercer dans une société sans un dialogue authentique. Aussi il a traduit sa volonté à accompagner toutes les initiatives visant à consolider les valeurs cardinales du pays. C'est pour cela, M. Sy dit attendre de cette rencontre « un agenda clair, précis et mesurable pour le Burkina Faso avec des acteurs responsabilisés.

Ce qui permettra aux participants de se donner une vision à même d'interroger le passé pour éclairer le présent et inventer un avenir pour un Burkina Faso réconcilié avec lui-même dans ses valeurs cardinales ». Pour lui les conclusions de ce forum viendront sans doute renforcer le Haut conseil pour la réconciliation et l'unité nationale au Burkina Faso.