Algérie: Salles de remise en forme - Les grands risques

Aujourd'hui, le sport est désormais à la mode, nettement chez les hommes sachant la possibilité qui leur est offerte en espaces situés en plein air, et plus timidement pour les femmes, à moins qu'elles ne soient accompagnées, et donc, contrainte évoquée oblige, se retrouvent obligatoirement en milieu couvert, protégé, c'est-à-dire les salles de remise en forme, bien que cette appellation est des plus galvaudées en ce sens qu'elle maquille beaucoup plus une structure commerciale qui, vide réglementaire aidant, tient beaucoup plus de la pompe à finances que du supposé moyen, entre autres, de redonner du tonus à des personnes en quête de plénitude physique et parfois, si ce n'est en général, mentale et morale.

N'est-il pas plus grand paradoxe que celui qui consiste pour les médecins d'inciter leurs patients à s'adonner à des activités physiques alors que d'autres (médecins) leur déconseillent de faire trop d'efforts.

D'ailleurs, en parlant d'effort, une récente démarche que nous avons tentée auprès de médecins réputés spécialistes du sport dont, entre autres, certains frayant au sein des clubs professionnels, aucun d'eux n'a été en mesure de nous quantifier la nature dudit effort qui pourrait mettre en cause l'intégrité physique d'un individu.

Tous les spécialistes concernés se sont perdus en conjectures ou ont répondu par des généralités qui n'avaient absolument rien à voir avec notre sollicitation. Ceci étant, sport amateur, de haut niveau, efforts physiques sporadiques sont-ils en réalité bons ou risqués pour la santé ?

Bien entendu, dès lors qu'il s'agit du sport de haut niveau ou d'élite, la réponse semble couler de source et consisterait à confirmer, compte tenu des méandres parsemant le parcours d'un athlète devant un aréopage de médecins toutes spécialités confondues, l'absence quasi-totale de risques, même si de temps à autre des athlètes... meurent au cours d'une compétition, un entrainement ou dans leur lit.

Concédons toutefois que le sport d'élite étant encadré, les risques sont très nettement limités en raison d'abord de leur encadrement et des moyens rapides d'intervention le cas échéant.

Mais s'agissant de toute activité faite en amateur, pour ne pas dire en dilettante, celle de monsieur-tout-le-monde, lequel, du coup, veut justement et parfois malheureusement imiter les grands sportifs, il y a des risques, voire d'énormes risques, sur la piste.

Or, aujourd'hui, tout cela est désormais à la mode, nettement chez les hommes, sachant la possibilité qui leur est offerte en espaces situés en plein air, et plus timidement pour les femmes, à moins qu'elles ne soient accompagnées et donc, contrainte évoquée oblige, se retrouvent obligatoirement en milieu couvert, protégé, c'est-à-dire les salles de remise en forme, bien que ladite appellation est des plus galvaudées, en ce sens qu'elle maquille beaucoup plus une structure commerciale qui, vide réglementaire aidant, est beaucoup plus une pompe à finances que le supposé moyen, entre autres, de redonner du tonus à des personnes en quête de plénitude physique, et parfois, si ce n'est en général, mentale et morale.

Quoiqu'il en soit, et donc peu importe la gueule du loup où risquerait de se mettre une personne qui fait le choix de pratiquer une activité sportive, il est primordial au préalable de consulter un médecin avant de s'y engager et, si accord est donné en ce sens, veiller à ce que la salle de remise en forme choisie remplisse les conditions idoines pour ce faire, à commencer par la disponibilité d'un personnel d'encadrement spécialisé et diplômé, exiger ensuite un programme d'entrainement périodiquement ponctué par des évaluations.

Bien entendu, il faudrait éviter le recours aux compléments alimentaires recommandés sans l'accord d'un médecin spécialisé.

Ce qui, malheureusement , est bien loin d'être le cas notamment chez des hommes et des femmes soucieux de voir immédiatement couronner leur choix par une mue physique et plus particulièrement à l'approche de la saison estivale, cette tranche de temps où tout le monde se rêve une plastique sculpturale.

Alors au moment où ces salles dite de fitness séduisent des milliers de personnes, ne faudrait-il pas plus que jamais que les pouvoirs publics témoignent enfin de leur présence pour normaliser la situation sachant qu'un grand nombre de leurs propriétaires au même titre que le personnel qu'ils emploient ne «jouent pas le jeu» en n'exigeant pas au minimum aux usagers de confirmer leur aptitude à pratiquer une activité physique intense et surtout en produisant des documents délivrés par un ou des médecins, et plus particulièrement des documents tangibles authentiques et donc vérifiables le cas échéant pour parer à tout risque de contre-indication à même de mener à une tragédie.

D'autre part et au-delà de l'intégrité physique des pratiquants, c'est également les conditions dans lesquelles ils se meuvent qui doivent répondre scrupuleusement aux normes d'hygiène et de sécurité, car il ne faut pas occulter le fait que bassins aquatiques, sauna, hammam, spa et souvent cabines de bronzage peuvent être de véritables bouillons de culture.

C'est pourtant le cas de figure de la situation actuelle dans le pays.

Enfin, dans l'immédiat les pouvoirs publics, toujours, devraient sérieusement se pencher sur la multiplication des salles de musculation et forcément sur les conditions dans lesquelles les usagers s'y affairent, celles hygiéniques et notamment la nature même des compléments alimentaires qui y sont écoulés pour consommation in situ.

En conclusion, toute activité physique est indéniablement recommandée, il faudrait tout juste que celui qui décide de s'y mettre, quel que soit son âge, de se le faire confirmer par un médecin car des morts subites dans des sentiers de forêts et d'autres parcours naturels, il en arrive pratiquement tous les jours sauf que l'information ne suit pas.