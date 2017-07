Algérie: Le Rif résiste toujours et compte ses détenus

L'Algérie prendra part aux travaux de la 29e session du sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union… Plus »

Ce dernier a écopé de cinq mois de prison ferme, précise la même source qui cite l'avocat et coordinateur de la défense des détenus du Hirak. El Hilali, qui compte faire appel de cette décision, ajoute-t-on, était poursuivi «pour insultes aux agents publics durant l'exercice de leur fonction», «manifestation sans autorisation préalable» et «exfiltration d'une personne faisant l'objet d'une enquête judiciaire».

En effet, plus d'une centaine de personnes, selon des sources locales, ont été arrêtées jusque-là, commençant par les principaux leaders du mouvement. Les revendications socioéconomiques brandies haut et fort depuis le début du mouvement ont depuis quelques semaines laissé place au seul slogan de «liberté pour les détenus» du Rif.

