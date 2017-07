Algérie: Décès de la jeune romancière Dihya Lwiz

L'Algérie prendra part aux travaux de la 29e session du sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union… Plus »

Née en 1985 à Béjaïa, Dihya Lwiz avait composé son premier poème à l'âge de 13 ans, avant de s'intéresser plus tard au roman, à l'âge de 16 ans. Elle compte à son actif deux romans en langue arabe publiés respectivement en 2012 et 2013.

Cette triste nouvelle, a fait réagir de nombreuses personnalités littéraires et artistiques qui ont côtoyé cette belle âme. L'annonce diffusée en masse sur les sites d'information électroniques et les réseaux sociaux à susciter de nombreux témoignages rapportés par divers sites.

