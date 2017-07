Algérie: Domination du GS Pétroliers

L'Algérie prendra part aux travaux de la 29e session du sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union… Plus »

L'Ouest du pays ne sera pas en reste, selon la FAJ, puisque c'est la ville d'Oran qui accueillera les Coupes d'Algérie des différentes catégories (minimes, cadets, juniors et seniors), les 21 et 22 juillet.

La Fédération algérienne de judo (FAJ) a confirmé par ailleurs que les dates et lieux des quatre prochaines compétitions nationales, prévues entre le 7 et le 22 juillet 2017 «sont maintenues».

Les catégories de poids ayant concouru sont celles des -66 kg, -73 kg, -81 kg, -90 kg et +90 kg chez les messieurs, ainsi que celles des -52 kg, -57 kg, -63 kg, -70 kg et +70 kg chez les dames, avec des combats d'une durée de 4 minutes.

Il s'agit des formations de Chlef, El Mouradia et Chéraga. Ce championnat national «seniors» était ouvert uniquement aux judokas nés en 1994, ou avant. Il s'est déroulé jeudi et vendredi à Bou Ismaïl, suivant un système d'élimination, avec double repêchage.

«Le niveau a été relativement moyen et c'est logique, car nous sortons tout juste du mois de ramadhan», a souligné l'ex-international algérien et actuel coach du GSP, Noureddine Yacoubi. L'illustration des Pétroliers a contrasté avec l'échec de trois des neuf clubs engagés dans cette compétition, car ayant été relégués en deuxième division, après avoir terminé bons derniers.

