Algérie: Les plages retrouvent leurs «éboueurs de la mer»

«Les éboueurs de la mer» reviennent. La Radio algérienne lance, pour la 9e année consécutive, sa désormais traditionnelle grande campagne de nettoyage des plages algérienne.

Cette initiative citoyenne a été lancée, comme à l'accoutumée, en coordination avec l'association Recif et vise la mobilisation du maximum de bénévoles et amoureux de la nature pour nettoyer les plages de tous les détritus jetés par les inciviques citoyens ou rejetés par la mer qui est utilisée comme une poubelle.

Le top départ de la méga opération de nettoyage est donné à partir de la plage de la commune de Tamenfoust, à l'est d'Alger d'où une équipe de la chaine 3 a retransmis en direct l'ambiance active et bon enfant dans laquelle se déroulait l'opération.

Mais «les éboueurs» sont attendus là où ils peuvent être sur l'ensemble du littoral, c'est-à-dire les 14 wilayas côtières. L'appel est donc lancé par les initiateurs à tous les citoyens les invitant à être présents, seuls, en famille ou en groupes d'amis, à ce rendez-vous écologique sur les plages.

La campagne qui se bonifie et gagne en importance d'année en année, s'est tenue en partenariat avec le Commissariat national du littoral, le Centre de développement des énergies renouvelables et la TDA (Télédiffusion Algérie) afin que les émissions soient retransmises à 100% par énergie solaire, selon Hamid Belkessam, journaliste de la Chaine 3 spécialisé dans les questions environnementales et président de l'association Récif.

D'autres partenaires et entreprises ont également été présents sur le terrain, à l'image de l'association Pêche et Plaisance, l'entreprise Extranet. La ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fatma-Zohra Zerouati, qui était une militante environnementale avant sa nomination à ce poste, a été de la partie.

Et comme d'habitude, Mehdi, Soraya Bouatba et Hayet Edine Khaldi de la Chaine 3 se sont chargés d'animer cette journée, comme ils ont toujours su le faire et comme ils sied à une telle action, dans la joie et le rire. En 2014, un chiffre record de participants avait été enregistré, avec 32 000 volontaires.

Le ministère de l'Environnement et des Energies renouvelables a signé, à cette occasion, une convention ciblant la recherche et la formation subaquatique dont le but est de préserver et promouvoir le littoral.

L'un des partenaires de cette opération est le Commissariat national pour le littoral, organisme qui, non seulement, agit pour le ramassage des déchets sur les plages mais également leur récupération pour une rentabilité économique.