Tunisie: Un ajustement nécessaire

En Tunisie, les «sites de production» et les «installations vitales» seront désormais… Plus »

Mais les chiffres du premier semestre 2017 montrent une stabilisation du prix du baril à 52,5 dollars et du taux de change à 2,4 dinars. Cela signifie que le programme de subvention soumis dans le budget n'arriverait plus à couvrir l'année en cours.

L'ajustement des prix à la hausse serait ainsi lié à des conditions économiques particulières au niveau international et national. En premier, le budget de l'Etat pour l'année 2017, qui a été conçu suivant l'hypothèse d'un prix de baril de pétrole de 50 dollars et un taux de change du dollar avec le dinar de 2,25.

Cette annonce reflète une conjoncture économique difficile que la Tunisie vit depuis quelques années et qui s'est accentuée ces deux dernières années. Une conjoncture qui a trait non seulement à des difficultés économiques au niveau local mais aussi à des perturbations au niveau international.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.