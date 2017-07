Tunisie: Vers la reprise du dialogue

En Tunisie, les «sites de production» et les «installations vitales» seront désormais… Plus »

Par ailleurs, le ministre a indiqué que la conférence nationale sur la réforme de l'enseignement supérieur, initialement prévue les 30 juin et le 1er juillet 2017, se tiendra après les élections des structures administratives et pédagogiques afin que les nouveaux élus puissent participer à cette rencontre et contribuer à la réforme du système d'enseignement supérieur au cours de la période 2017/2020.

Slim Khalbous a, également, déclaré à Kairouan qu'il a été convenu, d'un commun accord avec le bureau exécutif de l'Union générale tunisienne du travail (Ugtt), de reporter les élections des structures scientifiques et administratives des facultés, instituts supérieurs et universités à la prochaine rentrée universitaire.

