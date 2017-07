Tunisie: La ruée vers l'or...

Le marché des transferts estival a récemment débuté et il sera clos le 15 septembre courant. Un mercato qui s'annonce animé pour les uns et discret pour les autres.

Il faut dire qu'à l'exception du champion sortant « sang et or », la majorité des clubs de D1 peinent non seulement à se projeter vers le futur, mais aussi à joindre les deux bouts et à assurer leurs frais financiers de fonctionnement.

C'est particulièrement le cas du CA, actuellement englué dans des luttes intestines via une guerre larvée au sommet de la hiérarchie clubiste.

L'Etoile, à son tour, accuse un montant de dettes qu'elle peine à résorber. Cependant, cela n'a pas empêché l'exécutif étoilé de définir ses priorités en terme de renforts et de s'atteler à repenser son effectif. Quant au CSS, il pâtit de l'interdiction de recruter qui lui a été infligée par la Fifa la saison passée et même bien avant.

Actuellement, si Karim Aouadhi a rempilé, nous ne savons pas encore si Kinglsey Sokari et Fallou Ndoye seront maintenus. Quant à l'éventuel départ de Yassine Meriah vers l'EST, c'est mystère et boule de gomme. Voilà pour la situation globale des quatre grands.

Pour revenir en détail sur leur emplettes et flux sortants à venir, l'Espérance semble déterminée à réaliser un mercato de qualité. Aux dernières nouvelles, un accord aurait été trouvé avec Lekhwiya, le club de Youssef Msakni, en vue d'un prêt assorti d'un montant avoisinant le 1 milliard et demi de nos millimes.

D'autres joueurs sont aussi dans le collimateur de l'EST ou auraient déjà été sondés. Si pour Anis Ben Hatira, Naïm Selliti et Ali Maâloul, les pistes auraient été abandonnées. Les cibles que sont Franck Kom et Driss Mhirsi sont toujours dans les pensées de l'EST.

Rappelons que jusque-là, le Cabiste Maher Sghaïer s'est engagé pour quatre ans, alors que Haïthem Jouini devrait revenir au bercail dans les tout prochains jours. Chapitre départs, Hichem Belkaroui, Mohamed Zaabia et Coulibaly ont déjà bouclé leur bagages.

Dynamique stadiste !

Les derniers soubresauts vécus en marge de l'assemblée générale du CA ont fait jaser dans les chaumières clubistes. Et pour enfoncer le clou, Farouk Ben Mustapha, Saber Khelifa, Rusike, Chenihi et Belkhiter sont partants.

Quant aux recrues, vu la situation actuelle du CA, l'on semble s'acheminer vers un mercato timide, quoique tout dépendra de l'issue de la prochaine assemblée élective du club de Bab Jedid. Le vice-champion étoilé n'est pas logé à la même enseigne, et ce, en dépit du fait que sa situation financière ne lui permet pas de faire des folies.

Cependant, les « Diables Rouges » ne désespèrent pas de renforcer leur groupe, alors que déjà, le lutin du CSHL, Omar Zekri, a déjà paraphé un contrat de 4 ans en faveur de l'Etoile du Sahel.

Aussi, Ammar Jmal va rempiler après de longues négociations. Le champion et le vice-champion du play-out de la saison passée, l'ASG et le SG, ont débuté leur mercato avant l'heure. La Stayda a enrôlé Khaled Gharsellaoui, transfuge de l'ESM.

Et la Zliza a recruté Zied Derbali (CSS) et Zouhair Attia (ESM). Dans le même temps, du côté du SG, le technicien Mourad Okbi et le milieu Youssef Fouzaï sont partis. Ce dernier a opté pour le Stade Tunisien.

Quant à l'ASG, l'entraîneur Skander Kasri a mis les voiles. Le CAB, quant à lui, a enregistré l'arrivée d'Ibrahim Ouattara pour 3 ans, mais il a aussi laissé filer Marouane Tej et Maher Sghaïer. Enfin, l'ESM, l'ESZ, l'USM et l'USBG sont encore en veille. On en vient au Stade Tunisien. Les Bardolais semblent décidés à s'assurer un groupe de qualité.

Les Bardolais ont ainsi convaincu Mohamed Kouki, Ayoub Mansouri, Youssef Fouzaï, Aymen Kethiri, Mori Keita et Jean Badi Daniel d'opter pour leur projet. S'il continue à ce rythme, il faudra forcément compter avec le Stade Tunisien cette saison !