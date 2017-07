Tunisie: Le plus vieux média du monde

Vendredi, alors qu'une touriste allemande accompagnée de sa fille faisait un tour au souk artisanal de Nabeul, un individu les agresse à l'arme blanche, blesse légèrement la maman à l'épaule, et la fille, plus sérieusement touchée, a été placée sous contrôle médical.

Très vite, les médias s'en emparent et évoquent la possibilité d'un « acte terroriste ». Le mot est lâché et les vieux démons d'un passé par très lointain resurgissent. Peu après, dans un communiqué conjoint, les ministères de l'Intérieur et du Tourisme calment les esprits et parlent d'une « personne perturbée mentalement qui a agressé, ce vendredi, deux touristes allemandes, une mère et sa fille, avec une arme blanche (un couteau) ».

Dans le même communiqué, on affirme que l'agresseur a été maîtrisé. Mais comme à l'accoutumée, sur la Toile (là où certains croient retrouver l'absolue vérité, celle qu'on cacherait à la population), les internautes mettent en doute la version officielle et penchent plutôt vers la thèse terroriste.

C'est que les moins jeunes d'entre nous ont encore en mémoire l'attentat de 2002 à la Ghriba, qui avait été au départ maquillé en simple accident par le régime de Ben Ali. 15 ans après, la confiance entre les citoyens et l'Etat ne s'est pas encore rétablie.

Sauf qu'en 15 ans, beaucoup de choses ont changé. Nous vivons désormais dans un monde ouvert où la maîtrise de l'information, comme elle avait pu être opérée par le régime de Ben Ali, est quasiment devenue impossible.

D'ailleurs, même à l'époque, Mondher Zenaïdi, alors ministre du Tourisme, aurait préféré que la vérité soit dite dès les départ, car il savait pertinemment qu'on ne pouvait pas mentir sur ces questions-là.

« Ça ne sert plus à rien de mentir dans ce type de choses, on ne peut plus refaire ce qui se faisait du temps de Ben Ali », nous confie une source du ministère du Tourisme. Elle nous explique notamment que cela serait même une erreur stratégique, car l'image de la Tunisie en prendrait un coup terrible, et puis, parce qu'en général les terroristes revendiquent leurs actes ignobles.

L'Etat tunisien ne s'aventurerait donc pas à dissimuler la vérité, surtout aux Allemands, avec lesquels nous avons des antécédents peu flatteurs et avec lesquels nous entretenons désormais des relations privilégiées.

Cette donne, la presse allemande le sait, et reprend intégralement depuis hier l'information telle qu'elle a été donnée par les autorités tunisiennes, sans émotion particulière.

« C'est presque un fait divers, les agressés auraient pu être des Algériens, des Français ou des Tunisiens », affirme une source proche du ministère. Malgré tout, hier, le ministère du Tourisme s'est mobilisé pour rassurer les invités de la Tunisie.

Ce qui n'empêche pas d'ouvrir rapidement une enquête qui permettra de faire la lumière sur les vraies motivations de l'agresseur et qui fera taire les suspicions et coupera court aux rumeurs.