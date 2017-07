Tunisie: Les 50 ans d'une belle tradition

La ville de Haouaria, dans le gouvernorat de Nabeul, point de transit pour plusieurs espèces d'oiseaux migrateurs, abrite la 50e édition de son Festival de l'Epervier, qui a lieu du 29 juin au 2 juillet.

La cérémonie d'ouverture, tenue jeudi, a été marquée par un spectacle d'animation au centre de cette ville du Cap Bon, située à l'extrême nord-est de la Tunisie, et connue pour ses grottes puniques et la diversité des ses paysages naturels.

La journée a aussi été marquée par l'inauguration d'un salon des arts plastiques et d'une exposition photographique intitulée «La Tunisie dans la mémoire», du photographe Omar Abeda Harzallah, un ancien de l'agence TAP. Dans la soirée, la ville vivra au rythme de la musique avec un spectacle artistique.

Habib Mernissi, directeur du festival, qui a déclaré à la correspondante de l'agence TAP dans la région de Nabeul que l'édition de cette année comprend une programmation culturelle, environnementale et touristique étalée sur quatre jours, a déploré le manque de soutien financier attribué à ce festival vieux d'un demi-siècle.

Tout au long du festival, ont été organisés des spectacles et concours sur l'art de l'affaitage de l'épervier (sef) et du faucon pèlerin (borni) avec la remise des prix aux gagnants au terme du festival.

Le programme de la seconde journée était réparti entre concours de course cycliste, d'escalade et de randonnées maritime et en montagne. Pour les amateurs de 4e art, a été présenté le nouveau spectacle one man show de Karim Gharbi dans la salle de spectacles Zembra.

Hier, s'est tenue une conférence sur «L'art de l'affaitage comme patrimoine immatériel de l'humanité et les démarches pour le placer sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco» avec également une promenade sur le circuit écologique et environnemental, des concours de marche et cycliste ainsi que des spectacles au camp des scouts.

Un grand spectacle, organisé du matin au soir, est prévu ce soir en clôture, avec, au programme, une animation de rue, des jeux du patrimoine et des démonstrations de majorettes...

Créé en 1967, ce festival dédié à l'épervier s'intitulait le «festival des chasseurs». Il constitue le seul festival annuel en Tunisie et dans la région arabe qui vise à préserver l'art de l'affaitage et le dressage de l'aigle afin de promouvoir le patrimoine culturel de cette ville nichée entre mer et montagne.