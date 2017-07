Tunisie: De grands défis à relever...

Les coéquipiers de Maher Hannachi, lequel prendra tout à l'heure le brassard de capitanat en l'absence de son coéquipier Rami Jridi, blessé, ont eu de ce fait une idée bien précise sur les difficultés qui les attendent tout à l'heure, et aussi les moyens de les surmonter avec la dextérité adéquate.

Relève assurée

Certes, des absences notoires dans le groupe sont annoncées, comme celles de Mohamed Walliou N'doye et Wassim Kamoun, ayant tous deux écopé d'un avertissement lors du dernier match disputé dans le cadre de cette épreuve, et qui s'est avéré le second à l'actif de chacun d'eux; ce qui les contraindra au repos tout à l'heure pour des raisons disciplinaires.

Et puis, Jridi, comme précisé auparavant, Oussama Amdouni, Houssem Louati et Echraf Ayadi traînent encore les séquelles de problèmes musculaires.

Les solutions de rechange existent pour le nouvel entraîneur de l'équipe, le Portugais José Da Mota, notamment après la levée de la sanction infligée par le bureau directeur contre Alaâ Marzoughi pour comportement inopportun lors du précédent match disputé à Johannesburg, face à l'équipe locale, Platinum Stars en l'occurrence...

Le joueur s'est excusé par la suite auprès du bureau directeur, comme de ses coéquipiers, ce qui lui a permis de reprendre ses activités avec le groupe.

Et puis des jeunes, comme Houssem Ben Ali (un avant aux dispositions technico-tactiques bien plausibles), Habbassi, Chaouat et autre Dagdoug sont en mesure d'assurer la relève des indisponibles, et ce, aux côtés du gardien suppléant, Mohamed Hédi Gaâloul, qui a déjà confirmé ses bonnes potentialités intrinsèques au cours du précédent match disputé à Johannesburg, il y a dix jours.

Priorité accordée à l'entrejeu

L'option tactique qui sera adoptée tout à l'heure ne différera pas a priori de celles qui ont été appliquées lors du dernier match, avec surtout un souci constant d'assurer la mainmise sur le compartiment névralgique du milieu du terrain où Karim Aouadhi qui vient de renouveler le contrat le liant avec le club de deux ans, Fallou Niang et Kingsley Sokary sont en mesure d'assurer la récupération adéquate tout comme la relance appropriée des opérations offensives, où le trio Hannachi, Marzoughi et Ben Ali seront à l'affût pour démanteler l'arrière-garde adverse.

Formation probable

Gaâloul, Methlouthi, Dagdoug, Meriah, Amamou, Aouadhi, Sokary, Niang, Hannachi, Marzoughi et Ben Ali.

Arbitrage mauricien

La rencontre, dont le coup d'envoi est prévu aujourd'hui à 15h00 (heure locales), 14h00 (heure tunisienne), sera dirigée par un corps arbitral mauricien, à sa tête l'international Baramandra Nunko.

C'est le stade «Somoula», d'une capacité d'accueil importante qui abritera cette rencontre.

Il est à rappeler qu'au cours du match aller, disputé entre ces deux équipes à Sfax, le 13 mai dernier, le CSS a pris le dessus sur le score d'un but à zéro. But réussi par Alaâ Marzoughi à la 31e minute de jeu.