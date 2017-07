Burkina Faso: Expropriation d'une famille à Koudougou - Une levée de fonds pour reconstruire la cour détruite

Ainsi que nous le rapportions dans notre édition du vendredi 30 juin dernier, une opération de déguerpissement décidée par la justice et mise en œuvre par un huissier de justice, Me Adrien Ouédraogo, a failli coûter la vie à ce dernier, du fait de l'opposition de la famille de l'occupant de la cour. La famille n'est pas restée sur cette opposition musclée. Dès le lendemain samedi, elle a sonné la mobilisation et, à la suite d'une réunion, a organisé une levée de fonds et entrepris de reconstruire la maison détruite.

Rappelons que la parcelle litigieuse, devant laquelle Me Adrien Ouédraogo a failli être brûlé vif dans sa voiture, est située au secteur 4, quartier Zinguédinguin, en face de la Nationale 14 et dans ce qui était jadis les champs de la famille Yaméogo dudit quartier. Selon Louis T. Yaméogo, un ancien de la famille précitée, la portion de terre en question, avant le lotissement, était la propriété du patriarche de Zinguédinguin, Welbi Yaméogo, qui y cultivait.

"Au moment du lotissement et avant sa mort, il a interpellé tous ceux qui pouvaient être impliqués dans les lotissements pour indiquer que sur l'espace de la parcelle, les fétiches de ses ancêtres étaient enterrés. Par conséquent, il a indiqué que personne d'autre, en dehors des membres de sa famille, ne pouvait y habiter", nous a confié Louis T. Yaméogo. Il a poursuivi que lors du lotissement, la famille a rappelé cela et promesse avait été faite que cette partie lui serait réservée. Le patriarche, de son vivant, avait dit à un fils de la famille, en l'occurrence Aziz Yaméogo, d'occuper le terrain. Ce dernier a alors clôturé l'espace et y a bâti une maison de vingt tôles.

«Nous lui avons trouvé une autre parcelle, mais il n'en a pas voulu »

Toujours selon Louis T. Yaméogo, à l'issue du lotissement, le terrain a été attribué à un non-membre de la famille du regretté patriarche Welbi. Cet attributaire ayant eu vent de l'existence des fétiches sur la parcelle, il l'a vendue à un certain Timothée Zongo. Les doyens d'âge de la famille et un certain nombre de personnes-ressources ont alors entrepris des démarches auprès de la justice pour faire annuler l'attribution de la parcelle. La justice aurait accédé à leur requête. Cependant, elle a sommé la famille de trouver une autre parcelle à Timothée Zongo.

"Nous lui avons trouvé un autre terrain. Mais il n'en a pas voulu, s'obstinant à vouloir occuper le terrain de notre patriarche. Nous avons même entrepris d'estimer la valeur de la parcelle pour lui en rembourser la somme, chose qu'il a aussi refusée", raconte le vieux Louis T. Yaméogo.

C'est ce refus, selon notre interlocuteur, qui est à l'origine de l'enchaînement des événements le jeudi 29 juin dernier rapportés dans notre édition du vendredi 30 juin. Selon certaines sources, l'acquéreur aurait porté l'affaire en justice. Possédant des documents de vente qui font de lui le propriétaire légal de la parcelle, Thimotée Zongo aurait eu gain de cause. Et c'est muni de cette décision judiciaire que l'huissier Adrien a entrepris de déloger Aziz Yaméogo et sa petite famille. La suite, on la connaît.

Un peu plus de 400 000FCFA rassemblés en une journée

Les évènements de ce fameux jeudi n'ont pas entamé la volonté des Yaméogo de Zinguédinguin d'empêcher un non-membre d'occuper le terrain où seraient enterrés des fétiches familiaux. La preuve ? Dès le lendemain vendredi, ils ont organisé une réunion de famille en sonnant le rappel des leurs. Cette réunion a regroupé les jeunes, les femmes et les vieux de Zinguédinguin. La situation de la veille a été passée en revue et la décision finale a été de lever des fonds pour construire une nouvelle maison sur la même parcelle pour loger Aziz Yaméogo et sa famille.

"Les meubles, les vêtements, les ustensiles, bref les effets de notre fils et de sa femme traînent dans la cour. Où iront-ils habituer ? C'est au regard de ce constat que la famille a décidé de leur construire cette maison", précise Louis Yaméogo. Sur place, certains des jeunes étaient à pied d'œuvre, pelles et pioches en main, d'autres faisaient des va-et-vient avec des briques afin d'édifier la future maison. Quand nous quittions les lieux, un peu plus de 400 000 FCFA avaient déjà été récoltés. Cependant, qu'adviendra-t-il de la décision de justice faisant de Thimotée Zongo le propriétaire légal de la parcelle querellée ? C'est la question que bien des gens se posent.

Encadré :

Toujours sous le choc, l'épouse d'Aziz Yaméogo, Mariam Kabré, nous a résumé ce qui s'est passé le jeudi en question.

"C'était entre 11h et 12h. J'étais dans la chambre en train de faire le ménage. A un moment donné j'ai entendu quelqu'un taper au portail. Le temps de sortir, j'ai aperçu l'huissier, Me Adrien, accompagné de six gendarmes, au milieu de la cour. Ils m'ont demandé des nouvelles du chef de famille, qui n'était pas là. Me Adrien m'a demandé si j'étais au courant du problème de la parcelle, question à laquelle je n'ai pas répondu.

C'est à ce moment que l'huissier a ordonné aux trois jeunes qui l'accompagnaient de procéder à la démolition de la maison et il m'a demandé d'en faire sortir les effets. J'ai alors répondu que je ne pouvais pas le faire en l'absence de mon mari. Ils m'ont chargée de l'appeler, chose que j'ai faite.

Après le coup de fil, j'ai rejoint la chambre pour récupérer mon enfant. De l'intérieur, j'ai entendu un coup qu'ils ont porté au mur et très rapidement je suis ressortie. C'est ainsi donc que la démolition de la maison a commencé. Quelques instants plus tard, quand mon mari est arrivé, la démolition avait déjà été enclenchée. C'est impuissants que nous avons assisté à cette scène."