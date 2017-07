Burkina Faso: Hamed Kossa d'Omega violenté - La mauvaise inspiration de la "CORA-BF"

Ce ne sont plus des artistes mais de vulgaires barbouzes à peine mieux que les sicaires de l'ex-Régiment de sécurité présidentielle (RSP) qui ont effectué, on se le rappelle, des descentes musclées dans certains médias, essentiellement des radios, lors du coup d'Etat manqué du général Diendéré.

Mercredi 28 juin, une escouade de musiciens a débarqué au siège de Radio Omega à Ouaga 2000 pendant que l'animateur Hamed Kossa était à l'antenne pour déconnecter, si on ose dire, son émission "Interconnexion" au motif qu'il ne jouerait pas suffisamment de chansons burkinabè. Membres du commando artistique Sana Bob, Petit Docteur (ndlr : suspendu de la CORA-BF selon un communiqué signé le 30 juin 2017), Iron Binder, Ima Hado, Ismo Vitalo, Ocean, Bam Raady, Dabs, qui ont violenté le pauvre animateur, qu'ils ont traîné littéralement hors de son studio aux cris de «sors, sors. Je vais te gifler. fo ya yalm la ? » On avait toujours pensé que la musique adoucissait les mœurs, mais ça ne semble pas être le cas de ces pauvres croque-notes qui doivent sans doute s'être trompés de vocation.

Le prétexte de la ratonnade semble d'abord fallacieux : en effet si l'on en croit les statistiques émanant du directeur des rédactions de Radio Oméga, Hyacinthe Sanou, sur la page facebook il ressort que le mardi 27 juin 2017, entre 6h et 23h, on a enregistré 57 morceaux de musiciens burkinabè joués contre 51 de musiciens étrangers.

Mais quand bien même l'accusation serait avérée, n'y a-t-il pas pour ces chanteurs d'autres voies que la violence pour se faire entendre ? Que la préférence nationale y compris dans le domaine musical soit un penchant vers lequel tout le monde doit tendre, on veut bien, mais ça ne saurait être une raison pour exercer des voies de faites sur quiconque.

Voilà des gens qui chantent parfois comme des casseroles et dont les médias essaient malgré tout de faire la promotion qui se piquent de bander les muscles alors qu'ils devraient surtout travailler leur voix, leurs textes, leurs rythmes et tous les autres paramètres qui concourent à la qualité d'une œuvre musicale. A bon vin point d'enseigne, dit-on !

Il en va autant pour l'art musical, car à côté de ces musicots qui font dans le one way insipide, ils sont nombreux ces artistes burkinabè qui n'ont pas besoin de molester des animateurs pour qu'on joue leurs tubes puisqu'ils sont comestibles.

Et préférence nationale, pour préférence nationale on ne peut pas multiplier les navets à longueur d'albums, faire dans le forcing musical alors qu'on n'a pas le moindre talent pour exceller et vouloir être permanent à l'antenne. Après tout c'est aussi le plaisir d'écoute de leurs auditeurs que ces radios, de surcroît commerciales, diffusent.

D'ailleurs ce n'est pas la première fois que les membres du mouvement, on devrait dire de la milice CORA-BF, font parler d'eux pour d'autres raisons que leurs productions : déjà au lendemain de la naissance de la CORA-BF, Dj Alexis d'Horizon Fm et Black Soul de Ouaga Fm avaient fait l'objet de menace de la part d'eux.

Dans la même veine, le rédacteur en chef de L'Obs dim M. Arnaud Ouédraogo, en avait eu pour son compte fin octobre 2015 pour avoir dénoncé des propos xénophobes de l'un d'entre eux. Ça suffit !

Comme ils ont osé "l'inosable" et puisqu'ils chantent tous que plus rien ne sera comme avant, on espère que Radio Omega et son animateur ne laisseront pas cette infamie impunie et qu'ils sauront user des moyens civilisés que leur offre le droit pour que plus jamais l'idée même de la violence, à fortiori physique, ne traverse l'esprit mal inspiré de ces musiciens à la petite semelle.