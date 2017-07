Burkina Faso: Allégement passation des marchés - « Si on construit nos routes, ils peuvent rouler à côté » (Salifou Diallo, président du MPP)

Attaquée en procès d'intention sur le projet de loi portant allégement des conditions d'exécution du programme de projets partenariat public-privé, la majorité présidentielle était devant la presse le 2 juillet 2017 au siège du MPP pour livrer sa défense.

Foi du principal plaideur, Salifou Diallo, l'alliance des partis de la majorité n'est animée que par la volonté d'alléger les lourdeurs administratives qui retardent l'exécution des projets. Coutumier du fait, le président de l'Assemblée nationale n'a pas manqué, au cours de cette rencontre, de railler l'opposition.

Le parti au pouvoir essuie depuis quelque temps des salves de tirs de tous les côtés. Opposants et organismes de lutte contre la corruption accusent le MPP d'avoir accentué le phénomène de la corruption depuis qu'il est aux affaires. La dernière cible en date des "sycophantes", c'est le projet de loi portant allégement des conditions d'exécution des programmes du Partenariat public-privé (PPP) qui doit passer cet après-midi devant la représentation nationale.

Pour le CFOP, qui était face à la presse le 30 juin, cette loi n'est ni plus ni moins qu'un cheval de Troie que veulent introduire le MPP et ses alliés dans les textes pour manipuler la « distribution de marchés de plusieurs milliers de milliards de francs à des copains, prête-noms et compagnons politiques».

Face à ce qu'il considère comme une « allégation calomnieuse et mensongère », le parti au pouvoir a ameuté toute la troupe de l'alliance de la majorité pour une riposte commune. On pouvait ainsi apercevoir, entre autres, au présidium les premiers responsables du MPP, du PDP/PS et de l'UNIR/PS.

Le principal animateur de la conférence de presse, le président du MPP, Salifou Diallo, a d'emblée indiqué que le gouvernement a initié ce projet dans le but d'aller « vite et bien ». C'est une réponse à trois préoccupations majeures, a-t-il ajouté : la lourdeur des procédures de passation des marchés, le taux de contractualisation des PPP et l'urgence des besoins en matière d'investissements. Et Zéphirin Diabré qui pourfend aujourd'hui cette loi fait preuve de mauvaise foi, selon Gorba, car le candidat qu'il était à une époque donnée avait reconnu dans son programme la nécessité d'adopter des procédures de passation de marchés plus simplifiées.

38 projets essentiels dans divers secteurs prioritaires (santé, éducation, infrastructures, énergie... ) sont pour le moment ciblés par cette loi, a annoncé le président de l'Assemblée nationale. Alors que le CFOP estime le coût de ces réalisations à 7 000 milliards de FCFA, Simon Compaoré a tenu à apporter ce démenti : l'ensemble de ces projets s'élèvera à 1780 milliards de FCFA. «On ne sait pas d'où il a tiré ces chiffres », a ajouté, railleur, Salifou Diallo.

Autre « mensonge travesti en vérité » par l'opposition, à en croire les tenants du crachoir : l'entente directe pour la passation d'un marché n'est pas une procédure de non-droit. Selon Simon Compaoré, l'allégement des procédures est encadré par un contrôle a priori et a posteriori. « Il ne s'agit pas d'aller voir son ami ministre et de s'arranger avec lui. Les propositions sont soumises à une commission technique du ministère de l'Economie et des finances et le choix de l'entreprise passe en Conseil de ministres. L'Assemblée nationale intervient pour vérifier ensuite l'exécution des travaux», a-t-il expliqué.

Pour le principal conférencier, l'opposition, en appelant à « empêcher le vote de ce texte », cache mal son agenda : « empêcher coûte que coûte la réalisation du programme pour lequel le président Roch Marc Christian Kaboré a été élu.» Zeph et ses camarades veulent ainsi empêcher le pouvoir de présenter un bilan aux populations aux élections de 2020, a-t-il indiqué.

Mais le chien aboie et le MPP passe : «Personne ne va nous empêcher de voter cette loi. Les députés patriotes vont voter ce texte.» Et d'ajouter avec ironie : « Les gens qui sont contre nous, si on construit nos routes, ils peuvent choisir de rouler à côté ; si on construit nos centrales, ils peuvent allumer leurs bougies... Ceux qui ne veulent pas voir nos routes, nos hôpitaux, nos universités peuvent s'exiler. »

Concernant l'appel de l'opposition à se mobiliser pour faire barrage à ce projet, Salifou Diallo a indiqué « qu'elle n'en avait pas le monopole ». Et Me Sankara de lui prêter main-forte : « La rue ne peut inquiéter ceux qui sont nés dans la rue. »