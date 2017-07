Burkina Faso: HCRUN - Imminente démission du président Kambou

La réconciliation et l'unité de ses membres, voilà paradoxalement ce qui manque cruellement au Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale (HCRUN), cette institution censée conduire tous les filles et fils du Burkina, d'un même élan, vers l'apaisement et le pardon afin que chacun puisse apporter sa pierre à l'édification nationale.

Mais voilà, cette structure peine à réconcilier ses propres membres minés par des divisions intestines. Du coup, on se demande légitimement quelle thérapie elle trouvera pour amener les Burkinabè à fumer le calumet de la paix si elle- même est incapable de trouver le remède, l'automédication, pour la concorde en son sein.

En effet, depuis le deuxième trimestre de l'année, 16 des 20 conseillers du HCRUN mènent une fronde contre leur président, Benoît Kambou. Ils l'accusent notamment d'incompétence et de manque de vision dans la manière de cerner et de labourer le vaste champ de la réconciliation nationale toujours en friche au Burkina.

A l'interne, le comité qui avait été installé pour dénouer la crise entre les conseillers et le président n'a rien donné.

Face à cette situation de blocage, les plus hautes autorités du pays ont décidé de prendre les choses en main. C'est ainsi qu'on apprend, de sources concordantes, que le chef de l'Etat aurait reçu, séparément, les frondeurs et le président Kambou.

Au sortir de ces rencontres, il semblerait que la messe soit déjà dite pour ce dernier dont les jours sont comptés à la tête du HCRUN. La démission du professeur de Droit ne serait plus en effet qu'une question de jours, voire d'heures, puisque certains « insurgés » l'annoncent pour d'ici 72 à 96 heures. Vrai ou faux ? l'avenir nous le dira.

Mais si cette démission exigée intervenait, ce serait un précédent fâcheux d'autant plus qu'on n'est pas à l'abri d'une crise similaire au sein de cette structure où, au-delà du procès en incompétence instruit contre le premier responsable, ce sont les égo et les ambitions qui s'entrechoquent. Et du coup, le HCRUN serait un chantier en perpétuel recommencement et le pays prendrait alors plus de temps à résoudre les crises au sein de cette institution qu'elle n'en résoudra pour la nation entière qui en a tant besoin par ces temps qui courent.