Burkina Faso: Services les plus corrompus - La police municipale première de la classe

Le Réseau national de lutte anticorruption (REN-LAC) a officiellement remis aux autorités son rapport 2016 sur l'état de la corruption au Burkina Faso le vendredi 30 juin 2017 à Ouagadougou.

Dans le classement des services les plus corrompus, le réseau que dirige le Dr Claude Wetta place la police municipale en tête du peloton. Au cours de la cérémonie, il a par ailleurs procédé à l'attribution de prix aux lauréats de la 11e édition du jeu concours «Kouka ».

L'enquête du REN-LAC a concerné toutes les 13 régions du Burkina et spécifiquement la ville de Pouytenga, reconnue grand centre commercial. De l'avis du secrétaire exécutif national du réseau, le Dr Claude Wetta, eu égard au degré de corruption constaté sur le terrain, la hiérarchie connaît actuellement un chamboulement notable. Pour 2016, les résultats de l'enquête classent en tête des services les plus corrompus la police municipale, laquelle est immédiatement suivie par les marchés publics».

La douane, quant à elle, vient en troisième position. A en croire le Dr Wetta, le gouvernement burkinabè, apparemment, n'a pas encore pris la portée des risques encourus avec l'allègement des conditions de recours aux procédures d'entente directe dans la passation des marchés. Selon le rapport 2016 sur l'état de la corruption au Pays des hommes intègres, la police nationale et la gendarmerie ont fait une remontée fulgurante dans le palmarès.

Au-delà de la 8e place depuis pratiquement huit ans, la dernière citée se classe présentement au 4e rang. De la 11e place en 2015 la police nationale, elle, est montée au 9e rang. Le Dr Claude Wetta explique cette situation par l'apparition du phénomène du terrorisme qui commande beaucoup plus de contrôle partout dans le pays. Cela, a-t-il souligné, accroît le racket sur les principaux axes routiers du Burkina.

La Direction générale des transports terrestre et maritime (DGTTM), elle, est carrément à l'opposé de la gendarmerie dans le présent classement. En effet, de la 4e place un an plutôt, elle a reculé au 8e rang en 2016. On y pointe du doigt la délivrance des cartes grises et l'obtention du permis de conduire, qui restent des services occasionnant la corruption.

Le REN-LAC ne voit toutefois pas tout en noir. Des avancées positives sont relevées et concernent, par exemple, le fait que 81% des personnes qui ont été soumises à l'enquête croient fermement qu'il est possible de réduire la corruption au Burkina, pour peu que l'Etat prenne des sanctions appropriées et dissuade aussi bien les corrupteurs que les corrompus.

En 2016, a indiqué le Dr Claude Wetta, les autorités de l'Etat ont failli, parce que n'ayant pas tenu l'engagement pris de lutter efficacement contre la corruption. Selon le secrétaire exécutif du REN-LAC, il y a eu des violations de la loi anticorruption au sommet de l'Etat qui mettent en cause l'exécutif, le législatif et le judiciaire. L'Autorité supérieure de contrôle d'Etat et de lutte contre la corruption (ASCE/LC) ainsi que la Cour des comptes, dans leurs différents rapports, ont dénoncé diverses malversations.

La société civile et les médias, a relevé le Dr Wetta, ont réussi la prouesse d'obliger le gouvernement et l'Assemblée nationale à se remettre en cause. C'est le cas par exemple de la gestion de l'affaire dite des tablettes offertes aux députés. Tous deux ont contribué à la veille citoyenne des catégories socioprofessionnelles.

Pour ce qui est de la 11e édition du jeu concours Kouka, 2047 candidats ont été enregistrés. A l'issue de la proclamation des résultats, les prix ont été remis aux différents lauréats. Pour le primaire, la palme d'or est revenue à Somfida Mariette Ines Kawassé, de Saint-Vincent-de-Paul, dans le Boulgou. Jessica Marie Rose Kando du lycée provincial de Boromo remporte le premier prix pour le secondaire. Les deux lauréats ont reçu des prix en espèces et en nature : il s'agit d'une bourse de 100 000 francs CFA, d'un vélo, de cahiers REN-LAC... Un prix spécial « Participation féminine », composé, entre autres, d'une bourse de 25 000 francs CFA, d'un cahier REN-LAC et d'un tee-shirt, a été octroyé à Fahouziya Aminata Traoré de l'école Ephata international de Ouagadougou et à Cherifa Charlène Ouattara du collège Sainte-Monique de Koudougou.