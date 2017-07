Burkina Faso: Moussa Koanda # Inoussa Kanazoé - Un combat ... à mort ?

L'enquête n'étant qu'à ses débuts, difficile de dire quelle est la part d'info et d'intox dans cette histoire, surtout que l'incriminé aurait nié avoir donné un quelconque ordre de liquider son ancien patron. On apprend du reste qu'au cours du week-end, il y aurait eu d'autres arrestations. Affaire à suivre donc.

Deux mois et demi après la mise en liberté provisoire sous caution (2) de Kanis&Co, c'est au tour de l'autre d'être inquiété par la maréchaussée. Il est en effet gardé à vue depuis jeudi à la gendarmerie pour une histoire, dit-on, de tentative d'assassinat sur la personne de ... Inoussa Kanazoé. L'arroseur arrosé ? On ne le sait encore trop.

Courant mars 2017, le premier cité, P-DG du groupe Cimmetal, et six de ses plus proches collaborateurs avaient été interpellés par la gendarmerie puis expédiés (1) à la Maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou (MACO) pour faux et usage de faux en écriture de commerce, tromperie du consommateur, fraude fiscale, abus de confiance aggravé, usage frauduleux de numéro IFU, blanchiment de capitaux.

C'est l'histoire de deux anciens partenaires, qu'aujourd'hui un combat... à mort (sans mauvais de jeu) oppose et qui pourrait inspirer les scénaristes de séries policières. Celle de deux opérateurs économiques, Inoussa Kanazoé et Moussa Koanda, que tout oppose désormais.

