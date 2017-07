Congo-Kinshasa: Election 2017 - Ntumba Luaba candidat à la présidence

Le professeur Ntumba Luaba, coordonnateur du mouvement citoyen « Débout congolais bâtissons », a annoncé le samedi 1er juillet 2017 en sa résidence, dans la commune de Limete, sa candidature à la présidence de la République pour décembre 2017.

Devant la presse, il a indiqué qu'à travers sa candidature, il souhaite contribuer à une présence significative de la RDC dans la Région des Grands Lacs, en Afrique et dans le monde. Ce, en luttant contre la mauvaise gouvernance, la corruption, le manque de contrôle, l'impunité, et tous les autres maux et fléaux, par une gouvernance éthique et efficiente.

Une perspective, selon Ntumba Luaba, dans laquelle se situe l'action politique du Mouvement citoyen.

« ... en toute humilité, conscient de mes possibilités mais aussi de limites, je viens annoncer ma candidature à la présidence de République pour l'élection présidentielle prévue pour fin 2017 ; élection que nous voulons respectueuse des délais convenus, transparente, objective, sincère... Je le fais en me rangeant l'aspiration légitime du peuple qui n'attend plus que les élections», a-t-il expliqué.

Il a noté à cet effet que sans élections à échéances échues, il n' aura plus ni majorité ni opposition.

« Remettre le pouvoir au peuple en ce moment, c'est lui permettre choisir ses dirigeants. Référendum, révision de la Constitution nouvelle Constitution: une telle prérogative légitimement ne revenir qu'à la nouvelle mandature et à la nouvelle bénéficiaire d'une légitimité fraiche et réelle, dans un temps de toute suspicion et de toute intention de constitutionnelle. Le peuple n'attend plus que les élections choisir ses nouveaux dirigeants et il a trop attendu. Allons élections libres et crédibles, paisibles et dans les délais », a-t-il souligné.

Le coordonnateur de «Débout congolais bâtissons » a également sa disponibilité pour une période n'excédant pas le temps d'un mandat,

afin de contribuer avec d'autres, à la refondation de l'Etat, dans promotion du genre et de la parité, puis laisser à la suivante, à la jeunesse, la tâche de poursuivre l'œuvre entreprise reconstruction et de consolidation de l'Etat congolais, dans développement durable et solidaire.

Pour lui, l'Accord global et inclusif du 31 décembre 2016 reste un ces moments historiques rares de dépassement de soi où le peuple a témoin de l'action commune pour des élections crédibles et apaisées,

un moment de fraternité et de convivialité pour le salut suprême la Nation. Il n'est pas trop tard, a-t-il soutenu, d'en les acquis. Un autre dialogue n'est ni indispensable, ni utile ; moins de vouloir perdre du temps encore à la Nation congolaise.

Se référant aussi au dernier message des évêques, le président a noté que le dernier appel de la Conférence Nationale du Congo ne peut qu'interpeller tout Congolais car souffrance collective ne peut laisser quiconque indifférent.

57 ans après indépendance, bilan globalement Le professeur Ntumba Luaba ne s'est pas empêché de dresser le de la situation actuelle de la RDC, 57 ans après son accession l'indépendance. De ce tableau sombre du pays et d'un bilan négatif de ces années de liberté, le candidat président a fustigé mauvaise foi des acteurs qui ont plongé le peuple dans l'impasse, boussole ni repère. Une mauvaise foi, à l'en croire, qui se par le flou artistique entretenu par la CENI et le président de République qui ne semblent pas préoccupés par le respect des électorales.

Avant de donner son message, le professeur Ntumba Luaba commencé par s'acquitter de son devoir civique en tant que congolais, sans lequel aucune candidature de sa part ne possible. En compagnie de ses collaborateurs et des membres de «

Débout congolais bâtissons », le coordonnateur de ce mouvement s'est fait enrôler dans le bureau de vote de l'école Enodi l'avenue Cannas dans la commune de Limete.