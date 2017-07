Congo-Kinshasa: Violation de l'Accord du 31 décembre - L'UDPS constate l'auto-disqualification de Joseph Kabila

Les relations jusqu'ici cordiales entre Kinshasa et Luanda se détériorent. Depuis quelque temps, l'Angola… Plus »

Il faut signaler que la conférence de l'UDPS a été perturbée l'invasion du siège du parti par des hommes en uniforme armés, qui tracassé et détroussé plus plusieurs participants, pour des non élucidées.

Parlant de la situation sécuritaire implosive qui prévaut au Kasaï, le Secrétaire général de l'UDPS a tenu le gouvernement pour responsable de cette tragédie nationale. Aussi Jean Kabund-a-Kabund a-t-il plaidé pour une enquête internationale à identifier les vrais coupables des crimes de guerre et crimes l'humanité commis dans cette partie du territoire national et à faire traduire devant une juridiction internationale, afin qu' répondent de leurs actes.

« Face à la mauvaise foi du gouvernement, a-t-il souligné, l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social a décidé de prendre en charge totalement l'inhumation et l'enterrement du Lider maximo ».

Concernant le rapatriement de la dépouille de son leader, Etienne Tshisekedi, décédé à Bruxelles depuis le 1 er février de l'année en cours, Jean Marc Kabund - a - Kabund a pris acte du désistement du gouvernement, qui tarde à signer, par le biais du Vice- ministre et ministre de l'Intérieur, le communiqué conjoint avec l'UDPS et la famille biologique de l'illustre disparu.

Le Secrétaire général de l'UDPS (Union pour la Démocratie et le Progrès Social), a animé un point de presse le samedi 1er juillet 2017 au siège de son parti, sur la 11me Rue (petit boulevard), dans la commune de Limete. Parmi les points à l'ordre du jour, il y avait violation de l'Accord de la Saint Sylvestre, le rapatriement de la dépouille mortelle d'Etienne Tshisekedi et la situation socio-politique du pays.

