Congo-Kinshasa: Lokondo fustige le non respect des textes depuis 1960

L'appel à la médiation lancée par le Chef de l'Etat à tous les Congolais et Congolaises à l'occasion de la commémoration du 57me anniversaire de l'indépendance a fait tiquer le député national Henri Thomas Lokondo.

Connu pour son indépendance d'esprit, en dépit de son appartenance à la Majorité Présidentielle, l'élu de Mbandaka est allé chercher les causes profondes du non décollage du Congo, pays potentiellement riche avec une population extrêmement pauvre, dans les premières heures de son accession à la souveraineté nationale et internationale.

Selon le président de l'Union Congolaise pour la Liberté (ULB), le Karma collectif que les congolais doivent extirper pour prendre le plus bel élan tel que clamé dans leur hymne national reste le non respect des textes.

Il a illustre sa thèse par le refus du tout premier Président de la République Démocratique du Congo, Joseph Kasa-Vubu de soumettre son texte au gouvernement de l'époque dirigée par Patrice Emery Lumumba, violant ainsi la Loi Fondamentale. L'histoire de la RDC sera par la suite truffée des cas de violation délibérée des textes, ouvrant ainsi le feuilleton des crises à répétition, jusqu'à ce jour.

MESSAGE DE L'HONORABLE HENRI-THOMAS LOKONDO YOKA AUX MILITANTES MILITANTS DE L'UNION CONGOLAISE POUR LA LIBERTE (UCL)

Le Président de la République a demandé au peuple congolais commémorer la date du 30 juin, jour de l'indépendance, dans méditation.

J'ai médité en relisant les trois discours prononcés le 30 juin successivement par le Roi des belges Baudouin 1er, par le Joseph KASA-VUBU et le Premier ministre Patrice Emery LUMUMBA.

Du côté belge, il n'y avait qu'un seul discours prononcé par le Baudouin, Chef de l'Etat, et ce, malgré la présence du ministre Gaston EYSKENS, chef du gouvernement belge; alors que du congolais, il y en avait deux. L'un prononcé par le KASA-VUBU, Chef de l'Etat, et l'autre non prévu par le protocole, prononcé par le Premier ministre LUMUMBA, chef du gouvernement.

Deux discours diamétralement opposés, dans le style comme dans ton, et dont la conflictualité rédactionnelle avait produit conséquences désastreuses pour le jeune Etat congolais. Ces discours étaient aussi la preuve de la non concertation entre les institutions à un moment aussi historique et solennel pour notre pays.

Et ce, simplement parce que d'après l'histoire, du côté congolais, y a eu absence du respect des textes, plus précisément de la fondamentale de 1960.

En Belgique, tous les discours prononcés officiellement par le sont rédigés par le gouvernement belge. Car d'après la belge qui consacre le régime parlementaire, le Roi règne mais gouverne pas.

La loi fondamentale de 1960 calquée sur la Constitution belge malheureusement du Président KASA-VUBU, un Président qui règne mais, qui ne gouverne pas. Par conséquent, comme en Belgique, le discours Président KASA-VUBU aurait dû être rédigé par le congolais.

Ce qui ne fut pas le cas parce que d'après les témoins de l'époque,

le Président KASA-VUBU avait refusé de soumettre son projet discours à la censure du gouvernement, violant ainsi la de l'époque dite «Loi fondamentale », et ce, malgré les exigences gouvernement LUMUMBA.

La suite de l'histoire est connue... Le premier ministre posera acte non conventionnel à cause du non respect des textes. Lui- aussi, en dépit de tout, ne pouvait pas le faire parce qu'il n' pas Chef de l'Etat.

Ces faits historiques qui constituent le péché originel du Congo son enfantement, restent malheureusement une tare qui se perpétue la gestion de notre pays.

Le non respect des textes constitutionnels, légaux et réglementaires, voire même des conventions internationales dûment ratifiées par pays et qui ont une autorité supérieure au droit positif interne, été depuis le «jour sacré» à l'origine des tensions de tout genre ont émaillé l'histoire de notre nation et l' jusqu'aujourd'hui de fonctionner normalement.

Qu'avons-nous fait, que faisons-nous et que devrions-nous faire respecter les textes qui nous régissent pour le développement de notre pays ? Pas assez. Dès lors, « Prenons le plus bel élan » quant à ce.

Bonne fête de l'indépendance.

Henri-Thomas LOKONDO Président national de l'Union Congolais pour la Liberté (UCL)