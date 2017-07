Dans la même fourchette, Bussa confiait, par ailleurs, que la relance de l'économie, tout en transitant par la requalification de la politique actuelle en matière de production de certains produits, était aussi tributaire des recettes induites des exportations ainsi que des importations réalisées. Et qu'il suffisait à l'Etat congolais, d'ouvrir l'œil et le bon, pour que des devises qui, généralement, suintent jusqu'au point d'échapper au trésor public, soient de nouveau maîtrisées et recanalisées vers des besoins visant le bien-être des populations et, dans une certaine mesure, le financement des échéances électorales à venir.

Il le disait si bien, tout en insistant sur la revalorisation de l'Office Congolais de Contrôle, en termes de suivi de la qualité des biens à consommer et, surtout, dans son rôle de gendarme aux postes d'entrée et de sortie des biens.

