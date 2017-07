Kenya: Les problèmes fonciers au cœur de la campagne présidentielle

De son côté, Uhuru Kenyatta distribue des titres de propriété. Pas moins de 6 000 dans le comté de Trans-Nzoia, début juin, en plus d'une centaine d'hectares accordés aux Nubiens de Kibera. Des mesures essentiellement électorales, souligne Abdullahi Abdille, chercheur à l'ICG. « Les contentieux fonciers devraient être gérés par la commission indépendante créée à cet effet, dit-il, et non par les politiciens ».

« Ils veulent tous être vus comme celui qui règle le problème de la terre », résume un analyste. C'est d'abord un argument clé de la campagne de Raila Odinga, candidat de la coalition de l'opposition Nasa. Il a promis d'appliquer les recommandations de la commission vérité justice et réconciliation, qui, après les violences de 2007-2008, soulignait que les injustices foncières n'avaient jamais été réglées, et ce depuis l'indépendance.

