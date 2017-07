Togo: Le PSR redynamise sa jeunesse

La jeunesse incarne la capacité à agir, la relève, le dynamisme et la force de faire. Ce sont là autant d'éléments à prendre en considération par tout parti sérieux qui entend conduire de façon efficace sa lutte sur le terrain. C'est ce qu'a compris le PSR (Pacte Socialiste pour le Renouveau) qui une nouvelle fois a réuni hier sa jeunesse autour de différents sujets devant forger leur capacité politique. Entre autres sujets, il y avait la question des idéaux et valeurs du PSR, le Socialisme, la sociale démocratie et l'engagement de la jeunesse en politique.

Conviant la jeunesse du parti à se tenir prête pour prendr le flambeau du parti, le porte-parole du bureau politique, Bodé Tchakoura, est revenu sur les idéaux et valeurs qui sont propres au PSR depuis sa création en 1998. "Nous c'est un pacte entre le peuple et nous. Notre intérêt ce n'est pas forcément nous mais les autres. Et nous n'avons jamais failli à notre engagement, même au sein des différentes coalitions.

En nous oubliant au nom des autres afin que l'on réussisse. Raison pour laquelle nous avons été à l'origine de plusieurs coalitions et ceux avec qui nous avons été ou nous sommes nous le reconnaissent très bien". Il a dès lors convié cette jeunesse à une constance en politique comme le prône le parti. Il est aussi revenu sur les problèmes sociaux et politiques du Togo avant de faire comprendre à ces jeunes partisans du PSR qu'ils ont "du pain sur la planche, et que cette lutte pour le changement de situation, de progrès c'est ensemble nous devons la mener".

A sa suite, Raphael Biaou Tchalla, membre du Conseil exécutif du PSR, a focalisé son intervention sur la Sociale démocratie qui fait appel à l'économie du marché, c'est-à-dire, qui ne nie pas la possibilité aux capitalistes de s'enrichir mais aussi qu'au même moment on puisse faire profiter cette richesse aux autres. Il a fait constater en substance qu' "au dernier congrès à partir des évolutions à travers le monde, on a émis l'option d'aller à la sociale démocratie. Et les derniers évènements en France avec la gauche qui perd du terrain avec le PS (Paryi socialiste) dont le candidat à la dernière présidentielle, Benoit Hamon a demissionné du parti pour créer son propre mouvement".

Ce sont donc là des éléments qui appellent à orienter la lutte vers la sociale démocratie, tout en prenant soin dans le futur de lui faire une place dans les textes du PSR. Aussi a-t-il instruit la jeunesse du oarti sur le logo du PSR composé de l'orange, un fruit important dans le quotidien des Togolais et qui est l'expression de la volonté des leaders du parti à souhaiter un Togo doux à tout et non pas seulement à "la.minorité qui pille les richesses du pays" comme l'a reconnu le Chef de lEtat, Faure Gnassingbé.

Il a aussi fait l'historique du parti et fait constter à la jeunesse le poids qu'elle constitue pour les prochaines luttes du parti.

Ce sont là autant d'éléments partagés avec la.jeunesse du PSR et que le porte-parole du parti, Bodé Tchakoura, a invité à faire large divulgation autour d'elle pour une adhésion plus accrue.

Etait également présent à cette rencontre avec la jeunesse, le chargé des affaires politiques du PSR, Fabrice Yemboiti.