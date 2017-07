Togo: Des OSC dénoncent des pratiques rétrogrades du préfet Bakali

Après, Pascal Bodjona, le PNP et le Parti des Togolais, à qui le tour, de se heurter au mur imperméable du préfet Bawubadi Bakali, contre les manifestations politiques publiques ? C'est la grande interogation. Déclaration des OSC relative à l'interdiction des manifestations politiques dans la ville de Kara contrairement à la loi du 16 mai 2011

Selon certaines OSC, qui sont offusquées par l'interdiction subi le week-end écoulé sur un séminaire de formation citoyenne, "S'il était vrai que la liberté d'expression , d'opinion et de manifestations hautement acquise après des âpres luttes, a souffert quant à sa matérialisation sur toute l'étendue du territoire national, il est à reconnaitre qu'à un moment donné, elle n'y souffrait plus de restriction flagrante. C'était à l'actif de tous les défenseurs des droits humains et les promoteurs de la démocratie". Mais, "malheureusement, depuis quelques temps, nous constatons que ce progrès tant vanté et acclamé a commencé à avoir du plomb dans l'aile".

Elles citent pour preuves, le cas du PNP, "qui était interdit d'accès à Kara pour une manifestation politique malgré que les procédures légales et règlementaires aient été dûment remplies. Dans la même période, l'ex ministre Pascal Bodjona qui y était en déplacement avait connu un scénario similaire avant d'arriver à dénouer la situation par la suite". Et aujourd'hui, vu que "c'est le Parti des Togolais qui fait les frais en se voyant opposé une fin de non recevoir par rapport à une formation citoyenne prévue pour ce dimanche 2 juillet 2017 à la salle des Affaires sociales de la ville. Or, des dispositions nécessaires ont été prises pour le bon déroulement des travaux. Même si une partie du programme de la formation a été exécutée sur l'esplanade des Affaires sociales à cause du quadrillage des lieux par la police", ces OSC disent ne pas pouvoir "rester indifférents face à ces pratiques rétrogrades qui n'honorent pas notre pays".

Action Sud, AJAAH, CRAPH, LCT, MED, MDE, MMLK, Mouvement Nouveau Citoyen, Novation Internationale, Mouvement Patriotes Togolais, No Vox Togo, REJADD, SP-BT et TJP interpellent à ce que le Togo soit un et indivisible car pour elles, "Personne ne doit se prévaloir d'une division artificielle du territoire en tirant sur la fibre ethnique pour assouvir ses convictions politiques" et lancent "un appel pressant à l'opinion nationale et internationale pour mobiliser de nouveau les énergies afin de sauver notre pays de cette politique de diviser pour régner".