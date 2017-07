Afrique: La Tunisie au sommet de l'Union africaine

La conférence, placée sous le signe «Exploitation du dividende démographique via l'investissements dans les jeunes», se focalisera sur plusieurs questions importantes liées au projet de réforme institutionnelle de l'organisation et à l'avenir de l'action africaine commune et discutera des thématiques relatives à l'activité de l'UA et à ses sources de financement.

La conférence sera, en outre, l'occasion d'élire le reste des membres de la commission africaine et de renouveler la composition du conseil consultatif de lutte contre la corruption et celle de la commission africaine pour les droits de l'Homme et des peuples, lit-on dans un communiqué du département des Affaires étrangères.

Jhinaoui s'entretiendra en marge de la conférence avec plusieurs chefs de délégation des Etats africains frères et amis ainsi qu'avec de hauts responsables de l'UA.