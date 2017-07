Tunisie: Les corrupteurs créent les corrompus

La guerre contre la corruption que mène le chef du gouvernement, Youssef Chahed, révèle l'ampleur de la corruption, de la contrebande et du commerce parallèle dans notre pays.

Tous les secteurs sont gangrénés. Vendredi dernier, et selon les dispositions de l'état d'urgence, quatre personnes ont été arrêtées car impliquées dans des affaires de corruption administrative et financière et portant, entre autres, sur la contrebande de bananes et de ferraille, de trafic de devises et de bijoux, de produits électro-ménagers et électriques et de contrebande de marchandises provenant de Chine et de Turquie qu'ils faisaient entrer sur le sol tunisien à travers le port de Radès, la frontière algérienne et libyenne.

Parmi ces personnes, un fonctionnaire, douanier à la retraite, qui a pu tisser des liens avec des personnalités influentes grâce aux missions qui lui ont été confiées à l'aéroport Tunis-Carthage.

Dans la même foulée, les avoirs de sept autres personnes ont été confisqués, pour des raisons similaires. Et plutôt dans la semaine, on passait à l'acte avec les hommes politiques, avec le gel de « toutes les actions en Bourse, de tous les comptes bancaires et de tous les biens » de l'homme d'affaires et homme politique Slim Riahi qui a crié au chantage politique. En fait, il s'agit de transfert illégal de devises depuis la Libye.

Ces devises proviendraient d'une société dans laquelle Slim Riahi est actionnaire avec des associés libyens. De gros montants (on parle de millions d'euros) auraient été débités des comptes de cette société et transférés en Tunisie en partie via des virements bancaires ordinaires et en partie d'une manière inconnue. Et cela s'apparenterait à du blanchiment d'argent.

Quoi qu'il en soit, les accusations et les soupçons fusent et portent sur des hommes politiques, des députés, des partis. Mais là aussi, on s'avance sur un terrain glissant, celui de l'amalgame, de la diabolisation.

Rappelons qu'à la suite des premières arrestations d'hommes d'affaires, des chefs d'entreprise ont agité la sonnette d'alarme : « On ne doit pas faire l'amalgame entre les entrepreneurs - investisseurs - bâtisseurs - créateurs de valeurs, qu'ils soient agriculteurs, commerçants, industriels, managers, et des hommes d'affaires spéculateurs qui vivent d'intermédiation et de trafic d'influence.

Il est temps de changer cette perception parce que, autrement, on porte préjudice à l'image sociale de l'entrepreneur. La société doit encourager les gens, particulièrement les jeunes, à devenir des entrepreneurs créateurs de valeurs et non à devenir des hommes d'affaires spéculateurs ».

De la même manière, il faut se garder de mettre les hommes politiques et les partis politiques dans le même sac. Cela ne veut pas dire que le recours à la corruption ne tente pas certains chefs d'entreprise désireux de faciliter leurs affaires et d'augmenter leurs gains en se procurant une autorisation « exceptionnelle » ou d'autres services administratifs.

Et on sait les liens qui peuvent exister entre les partis et hommes politiques et les hommes d'affaires. On se rappelle les accusations portées, lors des dernières campagnes électorales, sur l'argent sale et le financement illégal des partis politiques.

Dans cette campagne, il est une donnée importante qui semble être négligée. Lorsqu'on dénonce un corrompu, il faut nécessairement chercher le corrupteur. Prenons comme exemple l'affaire de l'animateur Samir El Wafi, impliqué dans une affaire de corruption.

On nous dit que la personne qui lui a versé des milliers de dinars pour qu'il lui procure une autorisation exige le remboursement de son argent. Or cette personne est un corrupteur.

Voici ce que dit le code pénal dans son article 91 :

« Est punie de cinq ans d'emprisonnement et de cinq mille dinars d'amende toute personne qui aura corrompu ou tenté de corrompre par des dons ou promesses de dons, ou présents ou avantages de quelque nature que ce soit, l'une des personnes visées à l'article 82 (nouveau) du présent code en vue d'accomplir un acte lié à sa fonction, même juste, mais non sujet à contrepartie, ou de faciliter l'accomplissement d'un acte lié à sa fonction, ou de s'abstenir d'accomplir un acte qu'il est de son devoir de faire.

Cette peine est applicable à toute personne ayant servi d'intermédiaire entre le corrupteur et le corrompu.

La peine sera portée au double si les personnes visées ont été contraintes à accomplir les actes précités par voies de fait ou menaces exercées sur elles personnellement ou sur l'un des membres de leur famille ».

Et l'article 94 de préciser : « Dans tous les cas de corruption, les choses données ou reçues sont confisquées au profit de l'État ».

Dans cette guerre contre la corruption, il faut aussi tarir « la source », le « créateur », c'est-à-dire le corrupteur.