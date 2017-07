Tunisie: Les quarts déjà en poche

ESS : Krir, Kechrida, Abderrazak, Bedoui, Boughattas, Ben Amor, Ben Belgacem, Msakni, Sfaxi (Laâyouni 90+3'), Bangoura (Dhaouadi 80'), Acosta.

Vendredi prochain en recevant les Soudanais d'Al Merreikh, l'Etoile Sportive du Sahel ne risque rien et peut faire tourner son effectif puisqu'elle a mis en poche le précieux sésame des quarts de finale de la Ligue des champions. Tout au plus, un autre point assurera la première place aux gars de Sousse.

47e match de Ligue des champions pour l'ESS. Le hasard a voulu que cela arrive devant un néophyte qui fait ses débuts dans cette compétition, Ferroviario de Beira, la capitale de la province de Sofala, à 720 Km de la capitale, Maputo. L'enjeu consiste pour les locaux à gagner afin de se relancer dans la course aux quarts. En face, un nul signifie le ticket du prochain tour.

Déjà au match aller, les hommes d'Hubert Velud s'étaient largement imposés (5-0).

Devant un ensemble largement à la portée et qui n'a que son courage à opposer, le champion de Tunisie 2016, largement diminué et qui n'a déplacé à l'autre bout du continent que 15 joueurs, maîtrise la partie, se fait surprendre contre le cours du jeu avant d'égaliser sur penalty, réussissant le seul but pris par les Mozambicains sur leur pelouse dans cette phase de la LCA.

Dans la première demi-heure, l'Etoile met tranquillement la main sur cette affiche face à un ensemble timoré.

La première occasion locale n'arrive qu'à la 27' lorsque Maquipe pivote aux 25 m et adresse une frappe qui rate le cadre. Ben Belgacem aurait pu ouvrir le score sans le rebond qui l'empêche d'exploiter le coup franc sifflé contre Ugwu. Juste avant la pause, Acosta voit sa frappe du gauche rater le cadre.

Sfaxi manque l'immanquable

La seconde période est beaucoup plus animée et propose de passionnants retournements de situation. L'Etoile met la pression sur les hommes de Rugerio Goncalves et paraît à chaque moment capable de prendre l'avantage.

Acosta (46' et 49') annonce la couleur. Mais c'est surtout Aymen Sfaxi qui manque l'immanquable lorsque, astucieusement lancé en profondeur par Ben Amor, il croise trop son tir alors qu'il est seul face au keeper Willard Manyatera et prend tout son temps pour l'ajuster (53').

Par deux fois, le représentant tunisien réclame le penalty. D'abord, Ben Belgacem aurait pu bénéficier de la sanction suprême pour un renvoi de la main d'Agida sur la reprise de Ben Belgacem (58'). Ensuite, dans la minute qui suit, Carlos crochète Sfaxi dans la surface sans que l'arbitre malien Mamadou Keita bronche.

En pleine domination des copains d'Abderrazak, capitaine d'un jour en l'absence de Mathlouthi, les joueurs de Beira ouvrent le score suite à une remise en touche conclue par une incursion de Chelito Omar qui profite du laxisme de Boughattas pour sortir un superbe lobe croisé sur lequel Krir reste pantois (72').

Dans la foulée, Ben Amor intervient énergiquement pour éviter le naufrage. Mais comme la différence de classe est trop évidente, les Etoilés laissent passer l'orage et remettent les pendules à l'heure quand Ben Belgacem pousse Nhabombe à une faute claire dans la surface.

Penalty et avertissement pour le défenseur mozambicain. Le même Ben Belgacem égalise au prix d'un poteau rentrant quoique le gardien Manyatera soit parti du bon côté (83').

Un dernier essai de Raelo au-dessus (86') conclut un match qui aurait pu se transformer en piège pour notre représentant. Heureusement que le métier était là, en plus de la naïveté et l'inexpérience de l'adversaire.

En plus des nombreux titulaires restés à Sousse, certains joueurs parurent hier au bout du rouleau (Bangoura et Msakni, d'ailleurs hors forme depuis plusieurs semaines). En revanche, mention bien pour le jeune Kechrida, autoritaire et très offensif sur son flanc droit, et pour Ben Amor dont le rayonnement au milieu reste décisif.