Afrique: Tunisie-RDC - Un choc pour se mettre en appétit !

La Fifa a communiqué les horaires des deux prochaines rencontres de la sélection tunisienne face à la RD Congo en éliminatoires de la Coupe du monde 2018.

Le match de la 3e journée aura lieu à Tunis le vendredi 1er septembre au stade de Radès.

Le coup d'envoi est prévu à 20h00. Le match de la 4e journée se déroulera en RD Congo le 5 septembre. La rencontre débutera à 17h30.

La Libye pour conclure

Avant ces deux matches, la Tunisie et la RD Congo se partagent la tête de leur groupe avec six points au compteur. Les deux sélections évoluent avec la Libye et la Guinée.

A noter que du 2 au 10 octobre, place à la double confrontation entre la Guinée et la Tunisie. Et, enfin, du 06 au 14 novembre auront lieu les deux derbys entre la Tunisie et la Libye.