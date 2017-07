Cameroun: Forces de défense - Les nouveaux généraux

C'est ce qu'il convient de retenir de la série de textes signés jeudi dernier par le président de la République, chef des armées. Concernés par les promotions au grade d'officier général, la gendarmerie nationale qui enregistre six nouveaux venus, l'armée de terre avec quatre promus et l'armée de l'air avec un général de brigade aérienne. Par ailleurs, d'autres mouvements de responsables sont intervenus au niveau des régions militaires interarmées. Sur les quatre que compte le Cameroun, trois ont de nouveaux responsables. CT vous présente les visages et le parcours des nouveaux officiers promus par le chef de l'Etat au grade de général de brigade et de général de brigade aérienne.

Six généraux de division admis en deuxième section. Onze officiers supérieurs du grade de colonel promus au grade de général de brigade et général de brigade aérienne. Un nouveau déploiement au sein du dispositif opérationnel des forces de défense du Cameroun.

