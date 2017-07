Cameroun: 1er juillet - Plus d'une centaine de militaires honorés à Douala

«Nous allons vous laisser toute la cour pour toute la journée. » Sur un ton léger, l'impresario de la cérémonie de remise des médailles, épaulettes et galons à plus d'une centaine de personnels en tenue de la 2e Région militaire interarmées (RMIA 2), demande aux familles d'être patientes pour les bouquets de fleurs et les photos. Et d'attendre la fin du défilé des troupes.

Ce qui arrache quelques sourires à la foule nombreuse dans la cour d'honneur du Camp de la valeur à Bonanjo. Il faut dire que l'heure est à la fête ce 1er juillet 2017 à Douala. La cérémonie présidée par le gouverneur du Littoral, Samuel Dieudonné Ivaha Diboua, se déroule en présence du commandant de la RMIA 2, le général de division Saly Mohamadou, mais aussi du tout nouveau général de brigade Pierre Louba Zal.

Le maître de cérémonie demandera d'ailleurs une ovation spéciale du public pour celui qui est le commandant de la 2e Région de gendarmerie. Tous ont assisté d'abord à la remise des médailles de l'Ordre national de la valeur, de l'Ordre du mérite camerounais, de l'Ordre du mérite sportif, du mérite de la force publique, etc. Ensuite, plus d'une centaine de militaires reçoivent leurs nouveaux attributs d'avancement. Des épaulettes aux officiers, un peu plus d'une trentaine, aux grades allant de sous-lieutenant à lieutenant-colonel, dans l'armée de l'air, l'armée de terre, la marine nationale, la gendarmerie.

Puis c'est au tour des sous-officiers, gendarmes et militaires de rang de recevoir leurs galons. Le tout dans des cris de joie et de fierté des familles, surtout au moment du passage des soldats. Ces visages juvéniles, la vingtaine à peine entamée pour beaucoup, ont droit à des applaudissements nourris, eux qui ont choisi si jeunes, de servir la patrie. Au moment où le pays doit défendre son intégrité face à la secte terroriste Boko Haram.