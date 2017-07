Afrique: Afrobasket messieurs - Tunisie et Sénégal co-organisateurs

Le ministère chargé des MRE et des Affaires de la migration prend en charge les frais de rapatriement des… Plus »

Ensuite, les deux premières équipes de chacune des poules se retrouveront dans la ville de Tunis, désignée pour abriter la phase finale (quarts de finale, demi-finales et finale) du 14 au 16 septembre. Le Nigeria est le détenteur du titre de l'édition 2015 en Tunisie. L'Angola, qui a remporté 11 des 18 titres de l'Afrobasket, avait été choisie par Fiba-Afrique pour accueillir la compétition après le désistement du Congo, faute de moyens financiers. La compétition devait alors se jouer du 19 au 31 août. L'Angola, candidate à l'organisation de même que l'Egypte et la Tunisie, avait été choisie mais a finalement dit non pour cause de tenue « d'élections générales » en août. L'ajournement de la compétition en septembre n'a pas sorti les Angolais de leur refus, eux qui devaient abriter un quatrième tournoi, dix ans après.

Ils abriteront la compétition après le désistement de l'Angola, d'après Fiba-Afrique. La Tunisie et le Sénégal abriteront la 29e édition de la coupe d'Afrique des nations de basketball masculin (Afrobasket). Deux poules à Dakar (Sénégal) et deux à Tunis (Tunisie).

