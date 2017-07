Cameroun: General Electric - Une présence qui se renforce au Cameroun

Depuis six ans, cette firme américaine œuvre dans des secteurs touchant à l'amélioration des conditions de vie des populations. General Electric est un conglomérat américain fondé en 1892 par la fusion d'une partie de Thomson-Houston Electric Company et Edison General Electric Company.

Cette firme possède 36 filiales dans plus de 142 pays à travers le monde, dont, depuis six ans, le Cameroun. Outre la fourniture en eau où cette entreprise œuvre depuis six ans dans notre pays, à travers l'unité de traitement dont l'installation a été finalisée en 2015 à Akomnyada dans le département du Nyong-et-So'o et qui abreuve la ville de Yaoundé de 55 000 m3 d'eau par jour, d'autres secteurs sont concernés par ses actions. Il y a d'abord le secteur énergétique.

Elle fournit de gros équipements pour la production, le transport et la distribution d'électricité, notamment les réseaux intelligents, des centrales thermiques à base de turbines à vapeur et / ou de turbines à gaz avec les alternateurs associés, des éoliennes, des logiciels de gestion de réseaux. L'autre secteur majeur où l'on retrouve cette entreprise est le transport. General Electric est un important fournisseur de réacteurs d'avions et de locomotives. Dans le secteur de la santé, où il entend également s'implanter au Cameroun, il est question de la fourniture des équipements médicaux aux hôpitaux. Il est par ailleurs un acteur majeur dans la désalinisation et le traitement des eaux usées.