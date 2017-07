Cameroun: Présidence de la République - Des médailles pour les personnels méritants

Plus de 200 d'entre eux ont reçu des distinctions au titre du 20 mai 2017, au cours d'une cérémonie présidée vendredi dernier par le ministre, SGPR, Ferdinand NgohNgoh.

Ils étaient 208 personnels des différents services de la présidence de la République à l'honneur vendredi dernier. Eux qui ont été désignés au titre du 20 mai 2017 pour recevoir les honneurs de la Nation à travers des distinctions qui leur ont été remises au cours d'une cérémonie fort courue, présidée par le ministre, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngoh Ngoh, assisté pour la circonstance d'autres personnalités, dont le vice-Premier ministre, ministre délégué à la présidence chargé des Relations avec les Assemblées, Amadou Ali.

Parmi ces récipiendaires, 25 ont reçu des décorations dans l'ordre de la valeur dont six personnalités élevées à la dignité de Grand officier. Toujours dans le même ordre, deux confrères, Nicolas Amayena et George Ewane, ont respectivement été faits officier et chevalier. Ici, les médailles ont été épinglées par Ferdinand Ngoh Ngoh. Les autres personnalités ont remis les décorations au titre de l'ordre national du mérite avec le plus gros contingent de bénéficiaires, soit 76 personnes, le mérite sportif, la médaille de la force publique et les médailles d'honneur du travail. Il aurait sans doute fallu plus que la pluie tombée cette après-midi sur la capitale pour doucher la joie des récipiendaires et l'enthousiasme des parents, amis et connaissances venus très nombreux pour la circonstance.