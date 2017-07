Afrique de l'Ouest: Cameroun/Burkina - Dialogue permanent

Reçu hier au Palais de l'Unité par le chef de l'Etat, Thierry Hot, conseiller spécial du président Kaboré a souligné la détermination des deux présidents à oeuvrer au développement de la coopération entre les deux pays.

Le chef de l'Etat, Paul Biya a reçu hier en fin de matinée au Palais de l'Unité, Thierry Hot, conseiller spécial du président du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré. Après un entretien de près d'une heure avec le président de la République, Thierry Hot s'est dit porteur de messages du président du Faso à son homologue camerounais : « Je suis venu lui transmettre des messages de son homologue et frère, le président Roch Marc Christian Kaboré du Burkina.

Vous le savez sans doute, depuis leur première rencontre à New York, les deux chefs d'Etat se sont engagés à renforcer la coopération entre les deux pays. C'est dans ce cadre que je suis venu rencontrer le président Paul Biya » a-t-il indiqué. Ainsi donc, la rencontre d'hier se situait dans le prolongement de celle du 8 mars 2017, lorsque, porteur d'un pli fermé du président Kaboré, Thierry Hot avait été reçu, au nom du chef de l'Etat, par le ministre, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngoh Ngoh. Il s'agit, comme l'a rappelé le conseiller spécial du chef de l'Etat du Burkina Faso, du respect d'un engagement pris par les deux hommes d'Etat : oeuvrer ensemble « au renforcement de la coopération bilatérale, se consulter sur toutes les questions d'intérêt commun et toutes celles concernant le continent africain et le monde entier ».

En rappel, le 23 septembre 2016 à New York, en marge des travaux de la 71e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies auxquels il prenait part, le président de la République Paul Biya, avait reçu son homologue du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré. Première rencontre du genre entre les deux hommes d'Etat après l'élection du Burkinabé à la magistrature suprême de son pays neuf mois plus tôt. Depuis lors s'est instauré entre les deux chefs d'Etat, un dialogue permanent sur les questions d'intérêt bilatéral et sur ceux en rapport avec l'évolution du continent africain. Thierry Hot s'est par ailleurs félicité de la chaleur de l'accueil qui lui a été réservé hier au Palais

Une relation qui se densifie

La coopération entre le Cameroun et le Burkina Faso est en ce moment marquée par trois accords signés en 2010.

Les relations entre le Cameroun, pays d'Afrique centrale et le Burkina Faso situé dans la partie ouest du continent sont marquées de rencontres régulières au sommet entre les chefs d'Etat des deux pays. La dernière en date est l'audience accordée par le président de la République, le 23 septembre 2016 à son homologue fraichement élu, Roch Marc Christian Kaboré. Depuis lors, le conseiller spécial du président du Faso, Thierry Hot, a été reçu deux fois au Palais de l'Unité, dont hier par le président Paul Biya. Pourtant, les deux pays qui partagent beaucoup de choses en commun et sont par ailleurs membres de nombreuses organisations internationales, à l'instar de l'Union africaine, l'ONU... sont représentés dans leurs capitales respectives par des ambassadeurs non-résidents.

Les deux pays sont aujourd'hui liés par trois accords de coopération bilatérale signé le 5 juillet 2010 entre le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération du Burkina de l'époque et Henri Eyebe Ayissi, alors ministre camerounais des Relations extérieures. Le premier est relatif à la coopération entre les gouvernements des deux pays. Le second est un mémorandum d'entente entre le ministère des Relations extérieures du Cameroun et celui en charge de la Coopération régionale du Burkina Faso. Quant au troisième, il porte sur un accord de protection mutuelle des investissements. Nul doute que la nouvelle impulsion que donnent à la coopération bilatérale les présidents Paul Biya et Roch Marc Christian Kaboré depuis quelques mois va permettre à ces deux pays de mieux densifier leurs échanges bilatéraux.