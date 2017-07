Cameroun: 1er juillet - Fête chez les militaires

Le MINDEF, Joseph Beti Assomo, a présidé la cérémonie de remise des décorations, épaulettes et galons samedi à la Brigade du quartier général. La cérémonie présidée par le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense (MINDEF), Joseph Beti Assomo, samedi à la Cour d'honneur de la Brigade du quartier général, s'est ouverte par la remise des décorations. Des distinctions honorifiques accordées au titre du 20 mai dernier par le chef de l'Etat.

Et c'est le chef de bataillon Djobalaoui qui reçoit en premier sa décoration des mains du MINDEF. Il a été élevé à la dignité de Grand officier de l'Ordre de la valeur. Joseph Beti Assomo a ensuite honoré d'autres officiers supérieurs et subalternes, bénéficiaires des médailles de commandeur, d'officier et de chevalier de l'ordre de la valeur. Il a été assisté dans cet exercice par les deux secrétaires d'Etat auprès du ministre de la Défense, Jean Baptiste Bokam et Koumpa Issa, chargés de remettre des distinctions dans l'ordre du mérite camerounais.

Le ministre de la Communication a, quant à lui, épinglé sur les poitrines des officiers et sous-officiers les médailles du mérite sportif. Pour le personnel non-officier, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Grégoire Owona et ses collègues Youssouf Adidja Alim de l'Education de base et Zacharie Perevet de l'Emploi et de la Formation professionnelle, ont remis les médailles d'honneur du travail en or, vermeille et argent. Le deuxième temps fort de la prise d'armes a été le port des nouvelles épaulettes par les officiers promus, à savoir des colonels, des lieutenants colonels, des chefs de bataillon, des capitaines, des lieutenants et des sous-lieutenants.

Ces derniers, au titre du 1er juillet 2017, ont été promus par décret présidentiel du 19 juin dernier. Par ailleurs, par décision ministérielle du 29 juin dernier, plusieurs soldats ont accédé au grade supérieur. Ce sont donc près de 500 officiers et militaires du rang qui ont reçu épaulettes et galons des mains de leurs parrains. La cérémonie, agrémentée par des youyous des familles venues nombreuses, s'est clôturée par un défilé militaire, sous le commandement du colonel Ebenezer Nyame.